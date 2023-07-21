Смажені макарони у фритюрі – проста та цікава закуска як для двох, так і для великої компанії. Ними можна хрумтіти з улюбленим соусом, або подавати до прохолодних напоїв.

Читайте також "Легко!" на кухні, смачно на столі: готуємо швидкі страви з улюбленими нагетсами

Така бюджетна закуска стане справжньою зіркою святкового столу.

Чипси з макаронів

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2 – 4

Приготування:

  • ️Макарони бантики відварюємо до готовності. За бажанням можна промити їх під холодною водою, щоб припинити процес приготування.
  • Просушуємо їх від води на паперовому рушнику, охолоджуємо і з'єднуємо з крохмалем і борошном.
  • ️Підсмажуємо макарони в фритюрі до золотистості.
  • ️З'єднуємо підсмажені макарони зі спеціями та добре перемішуємо.
  • ️Для соусу з'єднуємо всі інгредієнти і подаємо разом з чипсами.

Смачного!