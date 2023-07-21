Смажені макарони у фритюрі – проста та цікава закуска як для двох, так і для великої компанії. Ними можна хрумтіти з улюбленим соусом, або подавати до прохолодних напоїв.
Читайте також "Легко!" на кухні, смачно на столі: готуємо швидкі страви з улюбленими нагетсами
Така бюджетна закуска стане справжньою зіркою святкового столу.
Чипси з макаронів
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2 – 4
Приготування:
- ️Макарони бантики відварюємо до готовності. За бажанням можна промити їх під холодною водою, щоб припинити процес приготування.
- Просушуємо їх від води на паперовому рушнику, охолоджуємо і з'єднуємо з крохмалем і борошном.
- ️Підсмажуємо макарони в фритюрі до золотистості.
- ️З'єднуємо підсмажені макарони зі спеціями та добре перемішуємо.
- ️Для соусу з'єднуємо всі інгредієнти і подаємо разом з чипсами.
Смачного!