Смажені макарони у фритюрі – проста та цікава закуска як для двох, так і для великої компанії. Ними можна хрумтіти з улюбленим соусом, або подавати до прохолодних напоїв.

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Така бюджетна закуска стане справжньою зіркою святкового столу.

Чипси з макаронів

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2 – 4

Інгредієнти:

– 200 г макаронів бантиків;

– 1 ложка крохмалю;

– 1 ложка борошна;

– 200 – 300 грамів олії для фритюру.

Спеції:

– 1/2 чайної ложки солі;

– 1 – 2 чайні ложки паприки;

– 1/2 чайної ложки сухого часнику;

– 1 чайна ложка італійських трав;

Для соусу:

– 3 – 4 ложки сметани;

– 2 чайні ложки кропу;

– 1 зубчик часнику;

– 1/3 чайної ложки солі;

– 1/2 чайної ложки паприки;

– 1 чайна ложка французької гірчиці.

Приготування:

️Макарони бантики відварюємо до готовності. За бажанням можна промити їх під холодною водою, щоб припинити процес приготування.

Просушуємо їх від води на паперовому рушнику, охолоджуємо і з'єднуємо з крохмалем і борошном.

️Підсмажуємо макарони в фритюрі до золотистості.

️З'єднуємо підсмажені макарони зі спеціями та добре перемішуємо.

️Для соусу з'єднуємо всі інгредієнти і подаємо разом з чипсами.

Смачного!

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