Нежные куриные голени с соусом дзадзики станут настоящим открытием новых вкусов для вашей семьи. Этот рецепт настолько прост, что его сможет повторить даже начинающий.
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Куриные голени не только вкусны, но и быстры в приготовлении, поэтому за короткое время можно накормить всю семью. Относительно гарнира к мясу: выбирайте овощной салат, любимую кашу или французский картофель.
Рецепт куриных голеней с соусом дзадзики
- Время: 1 час 50 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- К куриным голеням добавляем йогурт, специи, растительное масло и все перемешиваем.
- Оставляем на 30 минут курочку, чтобы она немного промариновалась.
- Выпекаем голени в рукаве при температуре 190 градусов 60 минут, после разрезаем рукав и повышаем температуру до 220 градусов и время от времени переворачиваем курочку для обжарки со всех сторон.
- Выкладываем голени в миску, добавляем измельченную зелень, свежий натертый чеснок, кусочек масла и натертый пармезан. Все перемешиваем.
Куриные голени получаются очень нежные и сочные.
Рецепт соуса дзадзики
Приготовление:
- Натираем огурец на мелкой терке и выжимаем сок, добавляем йогурт, укроп и соль. Ставим в холодильник в час, лучше это делать одновременно с приготовлением голеней.
- Подаем горячие куриные голени вместе с соусом дзадзики.
Приятного аппетита!