Вы еще так не готовили: рецепт чипсов из жареных макарон

Когда хочется чем-то похрустеть, а обычные картофельные чипсы уже надоели – приготовьте вкусную закуску из жареных макарон.

Жареные макароны во фритюре – простая и интересная закуска как для двух, так и большой компании. Ими можно хрустеть с любимым соусом, или подавать к прохладительным напиткам.

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Такая бюджетная закуска станет настоящей звездой праздничного стола.

Чипсы из макарон

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2 – 4

– 200 г макарон бантиков;– 1 ложка крахмала;– 1 ложка муки;– 200 – 300 граммов масла для фритюра.– 1/2 чайной ложки соли;– 1 – 2 чайные ложки паприки;– 1/2 чайной ложки сухого чеснока;– 1 чайная ложка итальянских трав;– 3 – 4 ложки сметаны;– 2 чайные ложки укропа;– 1 зубчик чеснока;– 1/3 чайной ложки соли;– 1/2 чайной ложки паприки;– 1 чайная ложка французской горчицы.

Приготовление:

️Макароны бантики отвариваем до готовности. При желании можно промыть их под холодной водой, чтобы прекратить процесс приготовления.

Просушиваем их от воды на бумажном полотенце, охлаждаем и соединяем с крахмалом и мукой.

️Поджариваем макароны во фритюре до золотистости.

️Соединяем поджаренные макароны со специями и хорошо перемешиваем.

️Для соуса соединяем все ингредиенты и подаем вместе с чипсами.

Приятного аппетита!

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