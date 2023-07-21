Вы еще так не готовили: рецепт чипсов из жареных макарон
21 июля 2023, 11:56Читати новину українською
Источник:Вкусные домашние рецепты
Когда хочется чем-то похрустеть, а обычные картофельные чипсы уже надоели – приготовьте вкусную закуску из жареных макарон.
Жареные макароны во фритюре – простая и интересная закуска как для двух, так и большой компании. Ими можно хрустеть с любимым соусом, или подавать к прохладительным напиткам.
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Такая бюджетная закуска станет настоящей звездой праздничного стола.
Чипсы из макарон
- Время: 30 минут
- Порции: 2 – 4
– 200 г макарон бантиков;
– 1 ложка крахмала;
– 1 ложка муки;
– 200 – 300 граммов масла для фритюра.
Специи:
– 1/2 чайной ложки соли;
– 1 – 2 чайные ложки паприки;
– 1/2 чайной ложки сухого чеснока;
– 1 чайная ложка итальянских трав;
Для соуса:
– 3 – 4 ложки сметаны;
– 2 чайные ложки укропа;
– 1 зубчик чеснока;
– 1/3 чайной ложки соли;
– 1/2 чайной ложки паприки;
– 1 чайная ложка французской горчицы.
Приготовление:
- ️Макароны бантики отвариваем до готовности. При желании можно промыть их под холодной водой, чтобы прекратить процесс приготовления.
- Просушиваем их от воды на бумажном полотенце, охлаждаем и соединяем с крахмалом и мукой.
- ️Поджариваем макароны во фритюре до золотистости.
- ️Соединяем поджаренные макароны со специями и хорошо перемешиваем.
- ️Для соуса соединяем все ингредиенты и подаем вместе с чипсами.
Приятного аппетита!Понравился рецепт быстрой закуски? Попробуйте также приготовить нежные куриные голени с соусом дзадзики.