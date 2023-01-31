Если вы еще не смотрели "Меню" – посмотрите. Если уже это сделали, то вам точно захотелось съесть тот же чизбургер.

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Именно поэтому украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился с читателями рецептом чизбургера из этого фильма. Как говорит главная героиня: "Это настоящий чизбургер, а не какое-нибудь модное авангардистское го*но".

Рецепт чизбургера из фильма "Меню"

Время: 20 минут

20 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 250 граммов говяжьего фарша;

– лук;

– 2 ломтика сыра чедер;

– булочка;

– соль.

Приготовление:

250 граммов говяжьего фарша разделяем на две равные части, формируем шарики, выкладываем на сковороду гриль и прижимаем лопаткой. Жарим 5 минут.

Переворачиваем на другую сторону, добавляем на мясо лук порезанный полукольцами. Сверху выкладываем по два куска сыра чедер и жарим мясо еще 5 минут.

Поджариваем булочку для бургера (берем с кунжутом), выкладываем в нее начинку и прижимаем чизбургер так, чтобы из него потек сок.

Идеально подавать блюдо с картофелем фри.

Приятного аппетита!