Если вы еще не смотрели "Меню" – посмотрите. Если уже это сделали, то вам точно захотелось съесть тот же чизбургер.
Читайте также Сладкие бельгийские вафли: рецепт на кефире
Именно поэтому украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился с читателями рецептом чизбургера из этого фильма. Как говорит главная героиня: "Это настоящий чизбургер, а не какое-нибудь модное авангардистское го*но".
Рецепт чизбургера из фильма "Меню"
- Время: 20 минут
- Порции: 1
Приготовление:
- 250 граммов говяжьего фарша разделяем на две равные части, формируем шарики, выкладываем на сковороду гриль и прижимаем лопаткой. Жарим 5 минут.
- Переворачиваем на другую сторону, добавляем на мясо лук порезанный полукольцами. Сверху выкладываем по два куска сыра чедер и жарим мясо еще 5 минут.
- Поджариваем булочку для бургера (берем с кунжутом), выкладываем в нее начинку и прижимаем чизбургер так, чтобы из него потек сок.
- Идеально подавать блюдо с картофелем фри.
Приятного аппетита!