Якщо ви ще не дивилися "Меню" – подивіться. Якщо дивилися, то вам точно захотілося з’їсти той самий чизбургер.

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Хороша новина, український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко поділився з читачами рецептом чизбургера з цього фільму. Як каже головна героїня: "Справжній чизбургер, а не якесь модне авангардистське гі*но". (с)

Рецепт чизбургера з фільму "Меню"

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 250 грамів яловичого фаршу;

– цибуля;

– 2 скибки сиру чедер;

– булочка;

– сіль.

Приготування:

250 грамів яловичого фаршу розділяємо на дві рівні частини, формуємо кульки, викладаємо на сковорідку гриль та притискаємо лопаткою. Смажимо 5 хвилин.

Перевертаємо на другу сторону, додаємо на м’ясо цибулю порізану напівкільцями. Зверху викладаємо по два шматки сиру чедер та смажимо м’ясо ще 5 хвилин.

Підсмажуємо булочку для бургера (беріть з кунжутом), викладаємо в неї начинку і притискаємо чизбургер так, щоб з нього потік сік.

Ідеально подавати з картоплею фрі.

Смачного!