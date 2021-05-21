Чизбургер в булочке: рецепт от шеф-повара Эктора Хименеса-Браво

Обожаете чизбургеры? У нас есть для нереально крутой и вкусный рецепт любимого блюда, но в булке. Как это? Эктор Хименес-Браво уже готов с вами делиться всеми секретами по приготовлению.

Чизбургер в булочке влюбит вас в себя с первого кусочка, а еще он не распадается, ведь все ингредиенты спрятаны внутри воздушной выпечки.

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Такие чизбургеры можно легко брать с собой в дорогу, на пикник или давать деткам в школу. Давай готовить вместе!

Рецепт чизбургера в булке

Заранее достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно было комнатной температуры. В миске соедините просеянную муку, сухие дрожжи, сахар и соль. Перемешайте сухие ингредиенты и влейте в них теплого молока. Замесите тесто. Добавьте к готовому тесту кусочки масла и снова вымешайте его до однородной консистенции. Накройте тесто слоем пищевой пленки и оставьте подрасти. Разделите тесто на 6 частей и каждую из них сформируйте в шарик.

Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней лук, фарш и заправьте специями. Влейте к зажарке вина и по желанию добавьте соевый соус. Перемешайте все ингредиенты и обжаривайте до готовности.

Смешайте все ингредиенты для соуса в мисочке до однородного состояния.

Собираем чизбургер в булке

Раскатайте тесто в пласт. Выложите в середине теста мясную начинку, добавьте сверху помидоров и соленый огурец. Смажьте начинку соусом и положите кусочек сыра. Защипните края теста и сформируйте круглую булочку.

Нарежьте мелким кубиком помидоры. Порежьте соленый огурец на кружочки. Сыр нарежьте тонкими ломтиками.

Смешайте в отдельной миске желток и молоко. Перемешайте смесь до однородной консистенции и намажьте ею булочки. При выпекании у вас получится красивая корочка. Посыпьте булочки семенами кунжута и отправьте выпекаться в разогретую духовку до 170 градусов. Выпекайте до готовности и румяной корочки. Приятного аппетита!

– 180 г муки;– 1 ч. л соли;– 2,5 ст. л сахара;– 2 ч. л сухих дрожжей;– 35 г сливочного масла;– 120 мл теплого молока.– 150 г говяжьего фарша;– 50 г нарезанного лука;– 3 щепотки соли;– соевый соус на ваш вкус;– черный молотый перец;– 1 ст. л вина;– 1 ст. л измельченного чеснока;– 3 ст. л растительного масла.– 1,5 ст. л майонеза;– 0,5 ст. л горчицы;– 0,5 ст. л кетчупа.– помидоры;– соленый огурец;– сир Чедер.– 1 яичный желток;– 3 ст. л молока;– семена кунжута.