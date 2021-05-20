Картофельный хашбраун – нежные, сочные картофельные блины с хрустящей золотой корочкой, которые понравятся всем. Хименес-Браво рассказывает как приготовить их в домашних условиях. Шеф-повар рекомендует тщательно промыть картофель, добавить кукурузный крахмал вместо муки, а также любимые ингредиенты – перец или порошок красного перца.

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Как приготовить хашбраун

  1. Картофель помойте, очистите, измельчите ножом на мелкие кубики, промойте тщательно водой.
  2. Выложите на сковороду с маслом, добавьте соль, сухой чеснок, перец, обжарьте.
  3. Снимите с плиты, выложите картофель в миску, добавьте крахмал, перемешайте.
  4. Раскатайте тесто на квадрат, разделите на 4 части, выложите ломтики сыра, соедините половинки.
  5. Выложите на сковороду с большим количеством масла, обжарьте с двух сторон до золотой корочки до готовности.
  6. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!