Картофельный хашбраун – нежные, сочные картофельные блины с хрустящей золотой корочкой, которые понравятся всем. Хименес-Браво рассказывает как приготовить их в домашних условиях. Шеф-повар рекомендует тщательно промыть картофель, добавить кукурузный крахмал вместо муки, а также любимые ингредиенты – перец или порошок красного перца.
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Как приготовить хашбраун
- Картофель помойте, очистите, измельчите ножом на мелкие кубики, промойте тщательно водой.
- Выложите на сковороду с маслом, добавьте соль, сухой чеснок, перец, обжарьте.
- Снимите с плиты, выложите картофель в миску, добавьте крахмал, перемешайте.
- Раскатайте тесто на квадрат, разделите на 4 части, выложите ломтики сыра, соедините половинки.
- Выложите на сковороду с большим количеством масла, обжарьте с двух сторон до золотой корочки до готовности.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!