Чизбургер в булочке влюбит вас в себя с первого кусочка, а еще он не распадается, ведь все ингредиенты спрятаны внутри воздушной выпечки.
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Такие чизбургеры можно легко брать с собой в дорогу, на пикник или давать деткам в школу. Давай готовить вместе!
Рецепт чизбургера в булке
- Заранее достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно было комнатной температуры.
- В миске соедините просеянную муку, сухие дрожжи, сахар и соль. Перемешайте сухие ингредиенты и влейте в них теплого молока.
- Замесите тесто. Добавьте к готовому тесту кусочки масла и снова вымешайте его до однородной консистенции.
- Накройте тесто слоем пищевой пленки и оставьте подрасти.
- Разделите тесто на 6 частей и каждую из них сформируйте в шарик.
- Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней лук, фарш и заправьте специями.
- Влейте к зажарке вина и по желанию добавьте соевый соус.
- Перемешайте все ингредиенты и обжаривайте до готовности.
- Смешайте все ингредиенты для соуса в мисочке до однородного состояния.
Собираем чизбургер в булке
- Раскатайте тесто в пласт.
- Выложите в середине теста мясную начинку, добавьте сверху помидоров и соленый огурец.
- Смажьте начинку соусом и положите кусочек сыра.
- Защипните края теста и сформируйте круглую булочку.
- Нарежьте мелким кубиком помидоры.
- Порежьте соленый огурец на кружочки.
- Сыр нарежьте тонкими ломтиками.
- Смешайте в отдельной миске желток и молоко.
- Перемешайте смесь до однородной консистенции и намажьте ею булочки. При выпекании у вас получится красивая корочка.
- Посыпьте булочки семенами кунжута и отправьте выпекаться в разогретую духовку до 170 градусов. Выпекайте до готовности и румяной корочки. Приятного аппетита!