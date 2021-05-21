Чизбургер в булочке влюбит вас в себя с первого кусочка, а еще он не распадается, ведь все ингредиенты спрятаны внутри воздушной выпечки.

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Такие чизбургеры можно легко брать с собой в дорогу, на пикник или давать деткам в школу. Давай готовить вместе!

Рецепт чизбургера в булке

  1. Заранее достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно было комнатной температуры.
  2. В миске соедините просеянную муку, сухие дрожжи, сахар и соль. Перемешайте сухие ингредиенты и влейте в них теплого молока.
  3. Замесите тесто. Добавьте к готовому тесту кусочки масла и снова вымешайте его до однородной консистенции.
  4. Накройте тесто слоем пищевой пленки и оставьте подрасти.
  5. Разделите тесто на 6 частей и каждую из них сформируйте в шарик.
  1. Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней лук, фарш и заправьте специями.
  2. Влейте к зажарке вина и по желанию добавьте соевый соус.
  3. Перемешайте все ингредиенты и обжаривайте до готовности.
  1. Смешайте все ингредиенты для соуса в мисочке до однородного состояния.

Собираем чизбургер в булке

  1. Раскатайте тесто в пласт.
  2. Выложите в середине теста мясную начинку, добавьте сверху помидоров и соленый огурец.
  3. Смажьте начинку соусом и положите кусочек сыра.
  4. Защипните края теста и сформируйте круглую булочку.
  1. Нарежьте мелким кубиком помидоры.
  2. Порежьте соленый огурец на кружочки.
  3. Сыр нарежьте тонкими ломтиками.
  1. Смешайте в отдельной миске желток и молоко.
  2. Перемешайте смесь до однородной консистенции и намажьте ею булочки. При выпекании у вас получится красивая корочка.
  3. Посыпьте булочки семенами кунжута и отправьте выпекаться в разогретую духовку до 170 градусов. Выпекайте до готовности и румяной корочки. Приятного аппетита!

 