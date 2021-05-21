Чизбургер в булочке влюбит вас в себя с первого кусочка, а еще он не распадается, ведь все ингредиенты спрятаны внутри воздушной выпечки.

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Такие чизбургеры можно легко брать с собой в дорогу, на пикник или давать деткам в школу. Давай готовить вместе!

Рецепт чизбургера в булке

Ингредиенты для теста:

– 180 г муки;

– 1 ч. л соли;

– 2,5 ст. л сахара;

– 2 ч. л сухих дрожжей;

– 35 г сливочного масла;

– 120 мл теплого молока.

Заранее достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно было комнатной температуры. В миске соедините просеянную муку, сухие дрожжи, сахар и соль. Перемешайте сухие ингредиенты и влейте в них теплого молока. Замесите тесто. Добавьте к готовому тесту кусочки масла и снова вымешайте его до однородной консистенции. Накройте тесто слоем пищевой пленки и оставьте подрасти. Разделите тесто на 6 частей и каждую из них сформируйте в шарик.

Ингредиенты для котлеты:

– 150 г говяжьего фарша;

– 50 г нарезанного лука;

– 3 щепотки соли;

– соевый соус на ваш вкус;

– черный молотый перец;

– 1 ст. л вина;

– 1 ст. л измельченного чеснока;

– 3 ст. л растительного масла.

Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней лук, фарш и заправьте специями. Влейте к зажарке вина и по желанию добавьте соевый соус. Перемешайте все ингредиенты и обжаривайте до готовности.

Ингредиенты для соуса:

– 1,5 ст. л майонеза;

– 0,5 ст. л горчицы;

– 0,5 ст. л кетчупа.

Смешайте все ингредиенты для соуса в мисочке до однородного состояния.

Собираем чизбургер в булке

Раскатайте тесто в пласт. Выложите в середине теста мясную начинку, добавьте сверху помидоров и соленый огурец. Смажьте начинку соусом и положите кусочек сыра. Защипните края теста и сформируйте круглую булочку.

Ингредиенты для начинки:

– помидоры;

– соленый огурец;

– сир Чедер.

Нарежьте мелким кубиком помидоры. Порежьте соленый огурец на кружочки. Сыр нарежьте тонкими ломтиками.

Ингредиенты для намазки:

– 1 яичный желток;

– 3 ст. л молока;

– семена кунжута.