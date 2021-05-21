Чізбургер в булочці закохає вас у себе з першого шматочка, а ще він не розпадається, адже всі інгредієнти сховані всередині пухкої випічки.
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Такі чізбургери можна легко брати з собою в дорогу, на пікнік або давати діткам в школу. Гайда готувати разом!
Рецепт чізбургеру в булці
- Заздалегідь дістаньте вершкове масло з холодильника, щоб воно було кімнатної температури.
- У мисці з'єднайте просіяне борошно, сухі дріжджі, цукор та сіль. Перемішайте сухі інгредієнти та влийте до них теплого молока.
- Замісіть тісто. Додайте до готового тіста шматочки масла та знову вимішайте його до однорідної консистенції.
- Накрийте тісто шаром харчової плівки та залишіть підрости.
- Розділіть тісто на 6 частин та кожну з них сформуйте в кульку.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній цибульку, фарш та заправте спеціями.
- Влийте до засмажки вина та за бажанням додайте соєвий соус.
- Перемішайте всі інгредієнти та обсмажуйте до готовності.
- Змішайте всі інгредієнти для соусу в мисочці до однорідного стану.
Збираємо чізбургер в булці
- Розкачайте тісто в пласт.
- Викладіть в середині тіста м'ясну начинку, додайте зверху помідорів та солоного огірка.
- Змажте начинку соусом та покладіть шматочок сиру.
- Защипніть краї тіста та сформуйте круглу булочку.
- Наріжте дрібним кубиком помідори.
- Поріжте солоний огірок на кружечки.
- Сир наріжте тонкими скибочками.
- Змішайте в окремій мисці жовток та молоко.
- Перемішайте суміш до однорідної консистенції та намажте нею булочки. При випіканні у вас вийде красива скоринка.
- Посипте булочки насінням кунжуту та відправте випікатися в розігріту духовку до 170 градусів. Випікайте до готовності та рум'яної скоринки. Смачного!