Чізбургер в булочці закохає вас у себе з першого шматочка, а ще він не розпадається, адже всі інгредієнти сховані всередині пухкої випічки.

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Такі чізбургери можна легко брати з собою в дорогу, на пікнік або давати діткам в школу. Гайда готувати разом!

Рецепт чізбургеру в булці

Інгредієнти для тіста:

– 180 г борошна;

– 1 ч. л солі;

– 2,5 ст. л цукру;

– 2 ч. л сухих дріжджів;

– 35 г вершкового масла;

– 120 мл теплого молока.

Заздалегідь дістаньте вершкове масло з холодильника, щоб воно було кімнатної температури. У мисці з'єднайте просіяне борошно, сухі дріжджі, цукор та сіль. Перемішайте сухі інгредієнти та влийте до них теплого молока. Замісіть тісто. Додайте до готового тіста шматочки масла та знову вимішайте його до однорідної консистенції. Накрийте тісто шаром харчової плівки та залишіть підрости. Розділіть тісто на 6 частин та кожну з них сформуйте в кульку.

Інгредієнти для котлети:

– 150 г яловичого фаршу;

– 50 г нарізаної цибулі;

– 3 дрібки солі;

– соєвий соус на ваш смак;

– чорний мелений перець;

– 1 ст. л вина;

– 1 ст. л подрібненого часнику;

– 3 ст. л рослинної олії.

Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній цибульку, фарш та заправте спеціями. Влийте до засмажки вина та за бажанням додайте соєвий соус. Перемішайте всі інгредієнти та обсмажуйте до готовності.

Інгредієнти для соусу:

– 1,5 ст. л майонезу;

– 0,5 ст. л гірчиці;

– 0,5 ст. л кетчупу.

Змішайте всі інгредієнти для соусу в мисочці до однорідного стану.

Збираємо чізбургер в булці

Розкачайте тісто в пласт. Викладіть в середині тіста м'ясну начинку, додайте зверху помідорів та солоного огірка. Змажте начинку соусом та покладіть шматочок сиру. Защипніть краї тіста та сформуйте круглу булочку.

Інгредієнти для начинки:

– помідори;

– солоний огірок;

– сир Чедер.

Наріжте дрібним кубиком помідори. Поріжте солоний огірок на кружечки. Сир наріжте тонкими скибочками.

Інгредієнти для намазки:

– 1 яєчний жовток;

– 3 ст. л молока;

– насіння кунжуту.