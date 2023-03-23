Хрустящая основа, нежная шоколадная начинка и покрытие – это очень простой, быстрый и вкусный десерт, который особенно понравится детям.

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Чизкейки "Киндер" станет настоящим украшением праздничного стола, будь то день рождения, именины или семейные посиделки. Для приготовления этого десерта не нужно использовать духовой шкаф, ведь весь процесс без выпекания.

Рецепт чизкейка "Киндер" без выпечки

Время: 2 – 3 часа

2 – 3 часа Порции: 8

Ингредиенты на форму 18 сантиметров:

– 50 граммов песочного печенья;

– 60 граммов сливочного масла. ⠀

Для начинки:

– 200 граммов шоколада Киндер;

– 10 граммов желатина;

– 40 граммов холодной воды;

– 200 граммов сливок 33%;

– 400 граммов крем-сыра;

– 60 граммов сахарной пудры. ⠀

Для украшения:

– 150 граммов шоколада Киндер;

– 150 граммов крем-сыра;

– 15 граммов сахарной пудры;

– 3 штуки палочек Киндер.

Приготовление:

Печенье измельчаем в блендере до состояния крошки. Добавляем растопленное сливочное масло и перемешиваем. Кладем в форму и хорошо утрамбовываем. Убираем в холодильник, пока будем готовить начинку. ⠀

Шоколад растапливаем и даем остыть.

Желатин заливаем водой и оставляем на 10 минут. После этого растапливаем в микроволновке или на плите и даем остыть.

Сливки взбиваем миксером до загущения. Сливочный сыр совмещаем с сахарной пудрой, шоколадом и взбиваем миксером до однородности. Продолжая взбивать, добавляем желатин, затем взбитые сливки и перемешиваем до однородности.

Кладем сверху на основание и убираем в холодильник на несколько часов. ⠀

Растапливаем шоколад, даем остыть и покрываем сверху чизкейк (для "мягкого" ганаша – можно добавить 50 граммов сливок 33%).

Крем-сыр взбиваем миксером с пудрой и отсаживаем на чизкейк. Украшаем шоколадом.

Приятного аппетита!