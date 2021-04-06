Чизкейк с черной смородиной: рецепт от Яны Балог
Победительница 10 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Яна Балог поделилась с поклонниками рецептом чизкейка с черной смородиной, который вы с легкостью приготовите дома.
Источник:инстаграм Яны Балог
Чизкейк – изысканный десерт из творога, сливок и шоколадного сабле, черной смородиной понравится не только детям, но и взрослым. Для начинки можно использовать любые фрукты или ягоды на ваш вкус.
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Чизкейк с черной смородиной
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске соедините муку, сахар, какао, добавьте сливочное масло, яйцо и щепотку соли. Замесите тесто. Раскатайте тонкие коржи.
- Разогрейте духовку при температуре 180 градусов, выпекайте в течение 15 минут.
- В чаше блендера выложите сыр, добавьте сливки, яйца, сахар, крахмал, лимонный сок и цедру лимона, перемешайте до однородной консистенции.
- Готовое тесто измельчите в крошку, добавьте 50 граммов растопленного сливочного масла.
- Сформируйте форму для основы чизкейка из теста. Вылейте начинку, добавьте черную смородину. Выпекайте при температуре 150 градусов в течение 60-70 минут. После запекания выключите, откройте духовой шкаф. Оставьте до полного охлаждения.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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