Победительница 10 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Яна Балог поделилась с поклонниками рецептом чизкейка с черной смородиной, который вы с легкостью приготовите дома.

Чизкейк – изысканный десерт из творога, сливок и шоколадного сабле, черной смородиной понравится не только детям, но и взрослым. Для начинки можно использовать любые фрукты или ягоды на ваш вкус.

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Чизкейк с черной смородиной

Ингредиенты для теста:

– 110 граммов муки;

– 40 граммов какао;

– 60 граммов сахара,

– 125 граммов сливочного масла (82%);

– 1 яйцо;

– щепотка соли.

Ингредиенты для начинки:

– 400 граммов творога 5-9%;

– 200 граммов сливок 15-20%;

– 2 яйца;

– 3 желтка;

– 60 граммов сахара,

– 25 граммов крахмала;

– черная смородина;

– цедра лимона;

– 1 столовая ложка лимонного сока.