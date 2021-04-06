Чізкейк із чорною смородиною: рецепт від Яни Балог
Переможниця 10 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф" Яна Балог поділилась з шанувальниками рецептом чізкейку з чорною смородиною, який ви з легкістю приготуєте вдома.
Джерело:інстаграм Яни Балог
Чізкейк – вишуканий десерт з домашнього сиру, вершків та шоколадним сабле, чорною смородиною сподобається не тільки дітям, а й дорослим. Для начинки можна використовувати будь-які фрукти або ягоди на ваш смак.
Читайте також Корисний батончик снікерс без цукру: рецепт від тренера
Чізкейк із чорною смородиною
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці з’єднайте борошно, цукор, какао, додайте вершкове масло, яйце та дрібку солі. Замісіть тісто. Розкатайте тонкі коржі.
- Розігрійте духовку при температурі 180 градусів, випікайте протягом 15 хвилин.
- У чаші блендера викладіть сир, додайте вершки, яйця, цукор, крохмаль, лимонний сік і цедру лимона, перемішайте до однорідної консистенції.
- Готове тісто подрібніть у крихту, додайте 50 грамів розтопленого вершкового масла.
- Сформуйте форму для основи чізкейка з тіста. Вилийте начинку, додайте чорну смородину. Випікайте при температурі 150 градусів протягом 60-70 хвилин. Після запікання виключіть, відчиніть духову шафу. Залиште до повного охолодження.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
Поділитися новиною