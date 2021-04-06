Переможниця 10 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф" Яна Балог поділилась з шанувальниками рецептом чізкейку з чорною смородиною, який ви з легкістю приготуєте вдома.

Чізкейк – вишуканий десерт з домашнього сиру, вершків та шоколадним сабле, чорною смородиною сподобається не тільки дітям, а й дорослим. Для начинки можна використовувати будь-які фрукти або ягоди на ваш смак.

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Чізкейк із чорною смородиною

Інгредієнти для тіста:

– 110 грамів борошна;

– 40 грамів какао;

– 60 грамів цукру;

– 125 грамів вершкового масла (82%);

– 1 яйце;

– дрібка солі.

Інгредієнти для начинки:

– 400 грамів домашнього сиру 5-9%;

– 200 грамів вершків 15-20%;

– 2 яйця;

– 3 жовтки;

– 60 грамів цукру;

– 25 грамів крохмалю;

– чорна смородина;

– цедра лимону;

– 1 столова ложка лимонного соку.