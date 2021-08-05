Почему еда прилипает к сковородке: комментарии ученых и советы

Одно из худших вещей, которые могут случиться на кухне, это когда при жарке или тушении блюда в сковороде прилипает пища. Ученые из Чешской академии наук провели исследование и выяснили, почему это происходит.

Согласно заключению ученых, пища может прилипать даже к тем сковородкам, которые имеют антипригарное покрытие. Результаты исследования были опубликованы в журнале Physics of Fluids.

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Ученые исследовали динамику движения масла в сковородках с тефлоновым и керамическим покрытием. Их внимание привлек тот факт, что после некоторого промежутка времени в центре посуды образуется сухое пятно.

Хорошая сковорода – незаменимый помощник на кухне / Фото Unsplash

Причиной этого является растекание масла от центра к краям сковородки вследствие образования при нагревании снизу температурного градиента поверхностного натяжения.

Мы экспериментально объяснили, почему еда прилипает к центру сковороды. Это вызвано образованием сухого пятна в тонкой пленке подсолнечного масла в результате термокапиллярнои конвекции, – отметил один из авторов научного исследования.

При правильном уходе сковородка может прослужить очень долго​ / Фото Unsplash

Полезные лайфхаки, чтобы пища не прилипала к сковородке: