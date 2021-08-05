Згідно з висновком науковців, їжа може прилипати навіть до тих сковорідок, які мають антипригарне покриття. Результати дослідження були опубліковані в журналі Physics of Fluids.

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Вчені дослідили динаміку руху олії на сковорідках з тефлоновим і керамічним покриттям. Їхню увагу привернув той факт, що після деякого проміжку часу в центрі посуду утворюється суха пляма.

Добра пательня – незамінний помічник на кухні / Фото Unsplash

Причиною цього є розтікання олії від центру до країв сковорідки внаслідок утворення під час нагрівання знизу температурного градієнту поверхневого натягу.

Ми експериментально пояснили, чому їжа прилипає до центру сковороди. Це викликано утворенням сухого плями в тонкій плівці соняшникової олії в результаті термокапіллярної конвекції, – зазначив один з авторів наукового дослідження.

При правильному догляді сковорідка може прослужити дуже довго / Фото Unsplash

Корисні лайфхаки, щоб їжа не прилипала до сковорідки: