Согласно заключению ученых, пища может прилипать даже к тем сковородкам, которые имеют антипригарное покрытие. Результаты исследования были опубликованы в журнале Physics of Fluids.
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Ученые исследовали динамику движения масла в сковородках с тефлоновым и керамическим покрытием. Их внимание привлек тот факт, что после некоторого промежутка времени в центре посуды образуется сухое пятно.
Хорошая сковорода – незаменимый помощник на кухне / Фото Unsplash
Причиной этого является растекание масла от центра к краям сковородки вследствие образования при нагревании снизу температурного градиента поверхностного натяжения.
Мы экспериментально объяснили, почему еда прилипает к центру сковороды. Это вызвано образованием сухого пятна в тонкой пленке подсолнечного масла в результате термокапиллярнои конвекции, – отметил один из авторов научного исследования.
При правильном уходе сковородка может прослужить очень долго / Фото Unsplash
Полезные лайфхаки, чтобы пища не прилипала к сковородке:
- Для того, чтобы избежать пригорания пищи, стоит взять сковороду с толстым дном.
- Начать готовить блюдо только после того, как сковорода хорошо разогреется.
- Жарить продукты нужно на качественной сковородке.
- Пищу необходимо регулярно перемешивать во время приготовления.
- Если сковорода из такого материала, как алюминий, стоит перед приготовлением посыпать на нее немного соли.
- Старайтесь готовить хорошо высушенную пищу. Замороженную пищу не стоит класть на сковородку, пока не стечет вся лишняя жидкость.
- Если вы готовите на сковороде с антипригарным покрытием, вы не должны использовать металлические ложки или лопатки, так как они могут повредить покрытие.