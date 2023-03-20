Райту любят за свежий вкус и прохладу. Еще одно большое преимущество этого блюда – фантастическая лёгкость приготовления.

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Ее можно использовать как соус для основных блюд или в качестве намазки для быстрых перекусов. Опций использования райты множество, единственное, что всегда остается неизменным – это особый вкус, который захочется ощутить снова.

Рецепт соуса райта

Время: 5 минут

Порций: 4

Ингредиенты: – 250 миллилитров натурального йогурта;

– половина огурца (натертого или мелко порезанного);

– горсть измельченных листьев мяты;

– щепотка соли;

– 1 зеленый перец чили (по желанию).

Приготовление:

Тертый огурец кладем в марлю и выжимаем лишнюю воду.

Кладем все ингредиенты в миску и тщательно перемешиваем до однородности.

Подаем к столу с основными блюдами или используем для перекусов.

Приятного аппетита!