Райту полюбляють за свіжий смак та прохолоду. Ще одна велика перевага цієї страви – фантастична легкість приготування.

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Її можна використовувати як соус для основних страв чи як намазку для швидких перекусів. Опцій використання райти безліч, єдине, що завжди залишається незмінним – це особливий смак, який захочеться відчути знову.

Рецепт соусу райта

Час: 5 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти: – 250 мілілітрів натурального йогурту;

– половина огірка (натертого або дрібно порізаного);

– жменя подрібненого листя м'яти;

– дрібка солі;

– 1 зелений перець чилі (за бажанням).

Приготування:

Тертий огірок кладемо у марлю та витискаємо зайву воду.

Кладемо всі інгредієнти в миску та ретельно перемішуємо до однорідності.

Подаємо до столу з основними стравами або використовуємо для перекусів.

Смачного!