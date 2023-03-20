Райту полюбляють за свіжий смак та прохолоду. Ще одна велика перевага цієї страви – фантастична легкість приготування.

Читайте також Фаршировані гомілки в часниковій карамелі: оригінальний і дуже смачний рецепт

Її можна використовувати як соус для основних страв чи як намазку для швидких перекусів. Опцій використання райти безліч, єдине, що завжди залишається незмінним – це особливий смак, який захочеться відчути знову.

Рецепт соусу райта

Час: 5 хвилин

Порцій: 4

Приготування:

  • Тертий огірок кладемо у марлю та витискаємо зайву воду.
  • Кладемо всі інгредієнти в миску та ретельно перемішуємо до однорідності.
  • Подаємо до столу з основними стравами або використовуємо для перекусів.

Смачного!