Райту полюбляють за свіжий смак та прохолоду. Ще одна велика перевага цієї страви – фантастична легкість приготування.
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Її можна використовувати як соус для основних страв чи як намазку для швидких перекусів. Опцій використання райти безліч, єдине, що завжди залишається незмінним – це особливий смак, який захочеться відчути знову.
Рецепт соусу райта
Час: 5 хвилин
Порцій: 4
Приготування:
- Тертий огірок кладемо у марлю та витискаємо зайву воду.
- Кладемо всі інгредієнти в миску та ретельно перемішуємо до однорідності.
- Подаємо до столу з основними стравами або використовуємо для перекусів.
Смачного!