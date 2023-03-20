Открываем новые горизонты: готовим индийскую райту для вкусного перекуса

20 марта 2023, 17:22
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Источник:

ВВС Food

Райта – это индийский соус, который будет смаковать даже с обычным хлебом. Если вы ищете вариант оригинального перекуса, то этот рецепт для вас.

Райту любят за свежий вкус и прохладу. Еще одно большое преимущество этого блюда – фантастическая лёгкость приготовления.

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Ее можно использовать как соус для основных блюд или в качестве намазки для быстрых перекусов. Опций использования райты множество, единственное, что всегда остается неизменным – это особый вкус, который захочется ощутить снова.

Рецепт соуса райта

Время: 5 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

250 миллилитров натурального йогурта;
– половина огурца (натертого или мелко порезанного);
– горсть измельченных листьев мяты;
– щепотка соли;
– 1 зеленый перец чили (по желанию).

Приготовление:

  • Тертый огурец кладем в марлю и выжимаем лишнюю воду.
  • Кладем все ингредиенты в миску и тщательно перемешиваем до однородности.
  • Подаем к столу с основными блюдами или используем для перекусов.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська