Яблочный пирог является настоящей классикой и поражает своей изысканностью вкуса. Воспользуйтесь этим простым рецептом и сможете отведать выпечку, от которой не отказался бы и король.
Рецепт яблочного пирога по-королевски
- Время: 1 час
- Порций: 6
Приготовление:
- Яблоки очистите от кожуры, удалите семена и нарежьте тонкими ломтиками.
- К нарезанным яблокам добавьте ванильный сахар и корицу. Аккуратно перемешайте, чтобы ингредиенты соединились, и отставьте на время, чтобы выделился сок.
- В отдельной миске взбейте яйца. Добавьте растопленное масло, сахар и щепотку соли.
- Добавьте в миску с яйцами и маслом муку и разрыхлитель. Смешайте все вместе, пока не образуется однородное тесто.
- Половину теста выложите на дно формы и равномерно распределите по всей поверхности. Добавьте яблоки.
- Затем выложите остальное тесто на яблоки и равномерно распределите их. Сверху выложить оставшиеся яблоки.
- Выпекать пирог в духовке 45 минут при 180°.