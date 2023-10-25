Яблочный пирог является настоящей классикой и поражает своей изысканностью вкуса. Воспользуйтесь этим простым рецептом и сможете отведать выпечку, от которой не отказался бы и король.

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Рецепт яблочного пирога по-королевски

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Приготовление:

  • Яблоки очистите от кожуры, удалите семена и нарежьте тонкими ломтиками.
  • К нарезанным яблокам добавьте ванильный сахар и корицу. Аккуратно перемешайте, чтобы ингредиенты соединились, и отставьте на время, чтобы выделился сок.
  • В отдельной миске взбейте яйца. Добавьте растопленное масло, сахар и щепотку соли.
  • Добавьте в миску с яйцами и маслом муку и разрыхлитель. Смешайте все вместе, пока не образуется однородное тесто.
  • Половину теста выложите на дно формы и равномерно распределите по всей поверхности. Добавьте яблоки.
  • Затем выложите остальное тесто на яблоки и равномерно распределите их. Сверху выложить оставшиеся яблоки.
  • Выпекать пирог в духовке 45 минут при 180°.