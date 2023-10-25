Яблочный пирог является настоящей классикой и поражает своей изысканностью вкуса. Воспользуйтесь этим простым рецептом и сможете отведать выпечку, от которой не отказался бы и король.

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Рецепт яблочного пирога по-королевски

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты :

– 1 килограмм яблок;

– 250 грамм сливочного масла;

– 1 стакан сахара;

– 4 яйца;

– 1 стакан муки;

– 1 чайная ложка порошка для выпечки;

– 1 чайная ложка корицы;

– 1 чайная ложка ванильного сахара.



Приготовление:

Яблоки очистите от кожуры, удалите семена и нарежьте тонкими ломтиками.

К нарезанным яблокам добавьте ванильный сахар и корицу. Аккуратно перемешайте, чтобы ингредиенты соединились, и отставьте на время, чтобы выделился сок.

В отдельной миске взбейте яйца. Добавьте растопленное масло, сахар и щепотку соли.

Добавьте в миску с яйцами и маслом муку и разрыхлитель. Смешайте все вместе, пока не образуется однородное тесто.

Половину теста выложите на дно формы и равномерно распределите по всей поверхности. Добавьте яблоки.

Затем выложите остальное тесто на яблоки и равномерно распределите их. Сверху выложить оставшиеся яблоки.

Выпекать пирог в духовке 45 минут при 180°.