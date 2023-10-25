Яблучний пиріг є справжньою класикою і вражає своєю вишуканістю смаку. Скористайтеся цим простим рецептом і зможете скуштувати випічку, від якої не відмовився б і король.

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Рецепт яблучного пирога по-королівськи

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Приготування:

  • Яблука очистіть від шкірки, видаліть насіння і наріжте тонкими скибочками.
  • До нарізаних яблук додайте ванільний цукор і корицю. Акуратно перемішайте, щоб інгредієнти з’єдналися, і відставте на деякий час, щоб виділився сік.
  • В окремій мисці збийте яйця. Додайте розтоплене масло, цукор і дрібку солі.
  • Додайте в миску з яйцями і маслом борошно і розпушувач. Змішайте все разом, поки не утвориться однорідне тісто.
  • Половину тіста викладіть на дно форми і рівномірно розподіліть по всій поверхні. Додайте яблука.
  • Потім викладіть решту тіста на яблука і рівномірно розподілити їх. Зверху викласти яблука, що залишилися.
  • Випікати пиріг в духовці 45 хвилин при 180°.