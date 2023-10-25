Этот десерт понравился бы и монарху: как приготовить королевский яблочный пирог
25 октября 2023, 21:12Читати новину українською
Источник:fajne gotowanie
Осень – время, когда природа раскрашивается невероятными оттенками, а воздух наполняется ароматами созревших яблок. И что может быть лучше, чем самому создать вкусный яблочный пирог?
Яблочный пирог является настоящей классикой и поражает своей изысканностью вкуса. Воспользуйтесь этим простым рецептом и сможете отведать выпечку, от которой не отказался бы и король.
Рецепт яблочного пирога по-королевски
- Время: 1 час
- Порций: 6
– 1 килограмм яблок;
– 250 грамм сливочного масла;
– 1 стакан сахара;
– 4 яйца;
– 1 стакан муки;
– 1 чайная ложка порошка для выпечки;
– 1 чайная ложка корицы;
– 1 чайная ложка ванильного сахара.
Приготовление:
- Яблоки очистите от кожуры, удалите семена и нарежьте тонкими ломтиками.
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К нарезанным яблокам добавьте ванильный сахар и корицу. Аккуратно перемешайте, чтобы ингредиенты соединились, и отставьте на время, чтобы выделился сок.
- В отдельной миске взбейте яйца. Добавьте растопленное масло, сахар и щепотку соли.
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Добавьте в миску с яйцами и маслом муку и разрыхлитель. Смешайте все вместе, пока не образуется однородное тесто.
- Половину теста выложите на дно формы и равномерно распределите по всей поверхности. Добавьте яблоки.
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Затем выложите остальное тесто на яблоки и равномерно распределите их. Сверху выложить оставшиеся яблоки.
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Выпекать пирог в духовке 45 минут при 180°.