24 канал подготовил несколько важных советов для родителей школьников, которые точно помогут разобраться в этих и других вопросах питания.

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Какие фрукты давать детям в школу

Среди самых популярных фруктов, которые можно давать школьникам – яблоки. Они всегда по доступной цене, сочные и умеренно сладкие. Нарежьте их ломтиками или кусочками, по желанию полейте немного лимонным соком (чтобы не темнели) и сложите в ланч-бокс. Также можно давать целое яблоко, если ребенок будет есть.

Чтобы не промахнуться с ассортиментом фруктов, лучше разделить их на сезоны и давать соответственно: зимой – цитрусовые, хурма, весной – бананы, киви, летом – яблоки, персики, нектарины, а осенью – дыню, арбуз, инжир, виноград и другие.



Фрукты и ягоды в школу / Фото veggie inspired

Конечно, рекомендуется включать как можно больше видов, но это пока на бумаге. Для экономии школы обычно в течение сезона сосредотачиваются на одном-двух видах фруктов. Поэтому обязательно рекомендуем родителям дополнительно давать детям сезонные фрукты и ягоды.

Помните, от того, что ребенок будет есть, будет зависеть работа иммунной системы, органов пищеварения и здоровье в целом.

Экспериментируйте и готовьте фруктовые салаты, нарезки, формируйте шашлыки из кусочков ягод на шпажках. Это будет не только вкусный приём пищи, но и яркий и интересный для ребенка.