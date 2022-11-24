Оладьи обожают все, от взрослых до детей. Единственный минус, который может ассоциироваться с этим блюдом – в процессе приготовления оладьи могут набирать масло, из-за чего бывают достаточно жирными. Меньшее количество масла на сковороде не всегда работает, поэтому стоит узнать и другие советы.

Кстати Мясо будет таять во рту: простой рецепт куриных голеней в вине

Что делать, чтобы оладьи не набирали масла

Опытные кулинары подчеркивают, что масло, на котором мы жарим оладьи, не может быть ни слишком горячим, ни слишком холодным. Также очень важно учитывать время – оладьи должны жарить максимум 2 минуты с каждой стороны

Легкий шедевр / Фото Cookery

Кроме того, оладьи нельзя выкладывать на сковороду слишком плотно. Много оладий снизят температуру масла, и они начнут впитывать жир. В конце приготовления оладьи обязательно нужно просушивать бумажным полотенцем.

Также существует один лайфхак: после того, как добавили масло в сковороду, капнуть немного уксуса или спирта. Они не дадут блюду никакого вкуса или запаха, но помешают впитыванию масла.