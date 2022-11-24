Оладки обожнюють усі, від дорослих до дітей. Єдиний мінус, який може асоціюватися з цією стравою – у процесі приготування оладки можуть набирати олію, через що бувають доволі жирними. Менша кількість олії на пательні не завжди працює, тож варто дізнатися й про інші поради.

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Що робити, щоб оладки не набирали олії

Досвідчені кулінари наголошують, що олія, на якій ми смажимо оладки, не може бути ані надто гарячою, ані надто холодною. Також дуже важливо зважати на час – оладки повинні смажити максимум 2 хвилини з кожного боку.

Легкий шедевр / Фото Cookery

Окрім того, оладки не можна викладати на сковорідку надто щільно. Багато оладок знизять температуру олії, і вони почнуть вбирати жир. Наприкінці приготування оладки обов'язково потрібно просушувати паперовим рушником.

Також існує один лайфхак: після того, як додали олію на пательню, крапнути трішки оцту або спирту. Вони не дадуть страві жодного смаку чи запаху, але завадять вбиранню олії.