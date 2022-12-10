Гострий суп – це саме те, що потрібно у холодну погоду. Він здатен не лише наситити організм, а й неабияк зігріти.

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Втім, інколи трапляється, що страва стає надто гострою навіть для тих, хто полюбляє пікантні смаки. Як врятувати ситуацію? У цьому нам допоможе один простий прийом.

Як врятувати занадто перчений суп

Додати у каструлю забагато перцю – справа нехитра, вистачить лише одного необережного руху. Якщо це трапилося, потрібно скористатися продуктом, який точно повинен бути на вашій кухні.

Занадто гострий суп легко врятувати / Фото Pixabay

Часто господині намагаються виправити ситуацію додаванням води, але такий спосіб нічого не вирішить. Річ у тім, що капсаїцин, який викликає гострий смак, не розчиняється у воді, тому у вас просто стане ще більше гострої страви.

Ця сполука чудово блокується казеїном, який є у молочних продуктах, тому суп найкраще розбавити знежиреним молоком або вершками. Також можна додати у страву ложечку цукру або меду.

Зменшити гостроту допоможе і лимонний сік. Це ж стосується й оливкової олії та вершкового масла. Втім, у всіх цих способів є й недоліки – вони вплинуть на смак страви.

Якщо ви хочете оминути цей наслідок, то покладіть у каструлю розрізану навпіл сиру картоплину. Коли овоч стане м'яким – просто вийміть його і спробуйте суп ще раз, його гострота точно знизилася.