По словам шеф-повара, в юности принцы обожали макароны-рожки среднего размера. Они обязательно должны быть отварены до состояния аль-денте, чтобы они не размягчились до того момента, как их зальют сырным соусом.

Читайте также Как организовать идеальный пикник: рецепты из курятины на любой вкус

Относительно приготовления курицы Даррен Макгрейди утверждал, что главным секретом являются ингредиенты: куриные бедра и соль.

Все, что вам нужно для идеального жареного цыпленка, – это куриные бедра, приправленные солью. Невероятно простое блюдо,

– говорит повар.

Рецепт макарон с сыром и курицей

Время: 80 минут

80 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 1 стакан макарон;

– 1 стакан сыра чедер (плюс 1/2 стакана для посыпки);

– 1/2 стакана сыра пармезан;

– 1/2 сыра моцарелла (необязательно);

– 2 столовые ложки сливочного масла;

– 2 столовые ложки муки;

– 3/4 стакана молока;

– 3/4 стакана жирных сливок;

– соль и черный молотый перец.

Приготовление:

Разогреваем духовку до 220 градусов.

Посыпаем курицу солью и выкладываем на решетку или противень. Запекаем в духовке 30 – 45 минут, пока кожура не станет золотистой и хрустящей, а мясо не приготовится.

В большой сковороде растапливаем сливочное масло и добавляем муку. Вливаем сливки и молоко, готовим на слабом огне, пока соус не загустеет.

Добавляем пармезан и чедер. Приправляем солью и перцем. Добавляем отваренные в состояние аль-денте макароны, перемешиваем.

Выкладываем соус с макаронами в форму для запекания, посыпаем чедером и запекаем около 20 минут.

Приятного аппетита!