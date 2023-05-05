За словами шеф-кухаря, в юності принци обожнювали макарони-ріжки середнього розміру. Вони обов'язково повинні бути відварені до стану аль-денте, щоб вони не розм'якли до того моменту, як їх заллють сирним соусом.
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Щодо приготування курки, Даррен Макгрейді стверджував, що головним секретом є інгредієнти: курячі стегна та сіль.
Все, що вам потрібно для ідеального смаженого курчати, — це курячі стегна, приправлені сіллю. Неймовірно проста страва,
— каже кухар.
Рецепт макаронів з сиром та куркою
- Час: 80 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 1 склянка макаронів;
– 1 склянка сиру чедер (плюс 1/2 склянки для посипання);
– 1/2 склянки сиру пармезан;
– 1/2 сиру моцарелла (необов'язково);
– 2 столові ложки вершкового масла;
– 2 столові ложки борошна;
– 3/4 склянки молока;
– 3/4 склянки жирних вершків;
– сіль і чорний мелений перець.
Приготування:
- Розігріваємо духовку до 220 градусів.
- Посипаємо курку сіллю і викладаємо на решітку або деко. Запікаємо в духовці 30 – 45 хвилин, поки шкірка не стане золотистою і хрусткою, а м'ясо не приготується.
- У великій сковорідці розтоплюємо вершкове масло і додаємо борошно. Вливаємо вершки та молоко, готуємо на слабкому вогні, поки соус не загусне.
- Додаємо пармезан і чедер. Приправляємо сіллю і перцем. Додаємо відварені до стану аль-денте макарони, перемішуємо.
- Викладаємо соус з макаронами у форму для запікання, посипаємо чедером і запікаємо близько 20 хвилин.
Смачного!