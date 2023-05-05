Блюдо, от которого не откажутся принцы Гарри и Уильям – рецепт
Источник:Лейди точка
Личный повар принцессы Дианы, Даррен Макгрейди, после того как покинул свой пост в Букингемском дворце, поделился предпочтениями в еде ее сыновей: Гарри и Уильяма. Оказывается они бешенеют от одного и того же блюда с детства – хрустящего цыпленка с макаронами и сыром.
По словам шеф-повара, в юности принцы обожали макароны-рожки среднего размера. Они обязательно должны быть отварены до состояния аль-денте, чтобы они не размягчились до того момента, как их зальют сырным соусом.
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Относительно приготовления курицы Даррен Макгрейди утверждал, что главным секретом являются ингредиенты: куриные бедра и соль.
Все, что вам нужно для идеального жареного цыпленка, – это куриные бедра, приправленные солью. Невероятно простое блюдо,
– говорит повар.
Рецепт макарон с сыром и курицей
- Время: 80 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 1 стакан макарон;
– 1 стакан сыра чедер (плюс 1/2 стакана для посыпки);
– 1/2 стакана сыра пармезан;
– 1/2 сыра моцарелла (необязательно);
– 2 столовые ложки сливочного масла;
– 2 столовые ложки муки;
– 3/4 стакана молока;
– 3/4 стакана жирных сливок;
– соль и черный молотый перец.
Приготовление:
- Разогреваем духовку до 220 градусов.
- Посыпаем курицу солью и выкладываем на решетку или противень. Запекаем в духовке 30 – 45 минут, пока кожура не станет золотистой и хрустящей, а мясо не приготовится.
- В большой сковороде растапливаем сливочное масло и добавляем муку. Вливаем сливки и молоко, готовим на слабом огне, пока соус не загустеет.
- Добавляем пармезан и чедер. Приправляем солью и перцем. Добавляем отваренные в состояние аль-денте макароны, перемешиваем.
- Выкладываем соус с макаронами в форму для запекания, посыпаем чедером и запекаем около 20 минут.
Приятного аппетита!