Не только паски и писанки: что ели на Пасху наши предки

Паски и писанки – традиционные блюда Пасхи. Именно хлеб для Украины является обрядовым - это не только кулич, но и свадебный каравай и тому подобное.

Исследовательница украинской кухни Елена Брайченко отметила. что писанки, крашанки и дряпанки – это отдельный пласт и духовной, и материальной культуры. Традиционно сложилось, что в пасхальную корзину в первую очередь кладут пасху и пасхальные яйца.

Стоит попробовать Польза в каждом кусочке: 5 идей сказочных завтраков с морепродуктами

Писанки имеют эстетическое и более символическое значение. В большинстве регионов их не едят. Употребляют в пищу именно крашанки, которые окрашиваются в различные природные краски.

Кстати, раньше крашанками называли обычные яйца. В старинных рецептах их даже можно встретить как ингредиент.

Паска или баба

Уже который год продолжается "битва титанов" – паски и кулича. Пасхой раньше называли обрядовый пасхальный хлеб. Он был действительно похожим на большую буханку округлой формы. А то, что сегодня называется паской, в которую входят изюм и пряности, – баба.

Сегодня мы не увидим в рекламных проспектах названия "баба". Но раньше, когда говорили, что я пеку бабу, то значит это пекли пасху, которую мы сегодня едим, в которой много желтков, сахара, масла и пряностей,

– отметила Елена Брайченко.

По ее словам, пасха – это был выпеченный большой хлеб с символическими орнаментами. У богатых – из белого хлеба, а у бедных – из ржаного.



Крашанки – обязательный атрибут Пасхи / Фото Unsplash

Пасхальный стол наших предков

Обязательным элементом на пасхальном столе является свекла с хреном, запеченная ветчина и колбаса.

"Еще в XIX веке до начала индустриализации признаком пасхального стола признаком состоятельных семей обязательно было молочный запеченный поросенок. Его подавали целым, чем-то нафаршированным, красиво украсив его запеченное рыльце, и это был один из символов пасхального стола", – отметила исследовательница.

Выпекание бабок имело символическое значение, поэтому их красота символизировала достаток всего рода.

Что исчезло на современном столе

По словам Елены Брайченко, исчезло много блюд, которые более калорийные, жареные или жирные.

"То есть многие пытаются ограничить свой стол, уменьшая количество жирных или мясных блюд. Зато появилось большое количество салатов, стол становится более овощным. Из новинок появилась разнообразная итальянская выпечка, разнообразное печенье и торты. Хотя в начале XX века торты также упоминаются на столах состоятельных горожан", – добавила исследовательница.

Она добавила, что праздник Пасхи уже давно начали ассоциировать как праздник друзей и выезд на природу. Очень часто украинцы празднуют с шашлыком, вином, яйцами и куличом. А этот вид пасхального стола появился с позднего периода советского времени.