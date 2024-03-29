Панеттоне – традиционный итальянский праздничный десерт, который является аналогом украинской пасхи. Он имеет нежный вкус и аромат сдобы, а также воздушную и легкую текстуру.

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Рецепт панеттоне

Время : 1 час 40 минут + 10 часов на настаивание сухофруктов

: 1 час 40 минут + 10 часов на настаивание сухофруктов Порций: 4

Ингредиенты для закваски:

– 10 граммов прессованных дрожжей;

– 80 миллилитров воды;

– 105 граммов муки;

– 2 грамма соли. Для теста:

– 30 граммов прессованных дрожжей;

– 115 миллилитров молока 3,2%;

– 370 граммов муки;

– 10 граммов соли;

– 120 граммов сахара;

– 15 граммов ванильного сахара;

– 115 граммов желтков;

– 140 граммов масла 82%. Дополнительно:

– 100 граммов цукатов;

– 200 граммов смеси сухофруктов;

– 1 апельсин.

Приготовление:

Для закваски в воду комнатной температуры добавьте дрожжи, соль и перемешайте венчиком. Насыпьте муку и снова перемешайте. Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 3 часа. Промойте сухофрукты горячей водой. С апельсина натрите цедру, выжмите сок и добавьте к сухофруктам. Перемешайте, накройте пищевой пленкой и отставьте настаиваться на 10 часов. Закваску помните, снова накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 10 часов. На следующий день достаньте закваску из холодильника за 2 часа до начала замеса теста. Дрожжи для теста смешайте с холодным молоком и отставьте на 5 минут. Миксером смешайте муку, соль, сахар, ванильный сахар, молоко с дрожжами, холодные желтки, закваску. Замешивайте на минимальной скорости миксера 3 минуты. Добавьте закваску и продолжайте замес еще 5 минут. Увеличьте скорость и замешивайте еще 10 минут. Затем добавьте масло и продолжайте замес на минимальной скорости, пока тесто не начнет отставать от стенок. Всыпьте сухофрукты и замешивайте до однородности. Готовое тесто переложите в миску, смазанную растительным маслом. Накройте пищевой пленкой и оставьте на 3 часа в теплом месте. Руки смажьте маслом, тесто помните и переложите на рабочую поверхность. Сформируйте 4 шарика и выложите их в формочки диаметром 11 сантиметров, а высотой 8,5 сантиметра. Формы накройте пищевой пленкой и поставьте на 2,5 – 3 часа. Разогрейте духовку до 180 градусов, поставьте панеттоне, уменьшите температуру до 160 градусов и выпекайте 35 – 40 минут до золотистого цвета. Дайте панеттоне остыть и украсьте на свой вкус.

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