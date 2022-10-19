На первый взгляд кажется, что рацион коронованной особы – обязательно изысканный и состоит из блюд, названия которых не имеют ничего общего с повседневностью. Возможно, у кого-то это действительно так, но не у короля Чарльза: его дневной рацион может повторить кто угодно.

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Завтрак

Король Чарльз и его жена Камилла держат собственных кур в своем доме в Глостершире. Потому неудивительно, что свежие яйца – один из обязательных атрибутов завтрака монарха.

Монарх с простыми предпочтениями / Фото News 18

Один из любимых завтраков Чарльза – сырные печеные яйца. Их рецепт можно найти на официальной странице Clarence House в инстаграмме. Также утром король любит употреблять в пищу орехи и семена льна.

Ланч

Один из самых шокирующих фактов о Чарльзе – он никогда не обедает. Вообще. Такая привычка короля поначалу удивляла весь двор, пока он сам не дал ей объяснения.

Ланч – это роскошь, мешающая моему рабочему графику. Я не смогу нормально работать, если пообедаю, так что вполне могу потерпеть до ужина,

– сказал Чарльз.

Ужин

Чарльз и Камилла – известные садоводы, любящие потреблять продукцию, которую сумели вырастить в собственном саду. Король является поклонником растительной диеты, объясняемой заботой об окружающей среде.

Королевское угощение / Фото OK! magazine

В течение многих лет дважды в неделю Чарльз отказывался от мяса и рыбы, один день проводил без молочных продуктов. Главное требование короля к ужину – там должно быть вареное яйцо. Как рассказали повара, Чарльз не любит кофе, шоколад и чеснок.

Легко сваренное яйцо с салатом – вот идеальный ужин для Чарльза. Это простое блюдо всегда делало его счастливым,

– поделились работники кухни.

А как насчет напитков ?

Чай – любимый напиток британских монархов, и Чарльз не стал исключением. Сын Елизаветы II имеет очень четкие требования к напитку: вода для зеленого чая должна быть нагрета до 70 градусов, а для Earl Grey – кипятком.

Поскольку сахар и шоколад Чарльз не любит, то подсластить чай ему помогает органический мед, который король добавляет прямо в чайник с заваркой.