Мы подготовили для вас список сезонных продуктов апреля, которые вы с легкостью можете найти на прилавках магазинов и супермаркетов да еще и по умеренной цене.

Апрель не богат на сезонные продукты, однако вы можете начать питаться свежим шпинатом, редькой Дайкон или розовой, спаржей и ревенем.

Инфографика сезонных продуктов апреля / 24 канал

Все эти продукты несут организму человека большую пользу, а еще они диетические и питательные.

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Диетологи утверждают, что лучше всего питаться сезонными продуктами, а не покупать тепличные несезонные вкусности.

Спаржа

Три вида спаржи

Спаржа, или еще ее называют аспарагус, считается деликатесным продуктом. Существует несколько видов спаржи, однако самыми популярными являются зеленая, белая и фиолетовая. Вкус спаржи не зависит от ее цвета.

Спаржу используют как гарнир, маринуют, запекают, обжаривают, добавляют к супам и запеканкам.

Шпинат

Листья шпината

Шпинат чрезвычайно полезен для человеческого организма, его используют для приготовления диетических блюд: салатов, запеканок, подают как гарнир к рыбе или мясу.

Ревень

Ревень свежий

Ревень или румбамбар – сочный и вкусный продукт, из которого еще наши бабушки варили не только компоты, но и добавляли в выпечку.

Кисло-сладкие стебли ревеня положительно влияют на остроту зрения человека и на уровень сахара в организме.

Редька

Редька Дайкон

Редька – вкусный и целебный овощ, который точно должен присутствовать в рационе каждого человека. Существует множество сортов редьки, начиная от зимней черной до розовой и белой.

Чаще всего из редьки готовят свежие салаты к гарнирам, мясу или рыбе. Кстати, лучше всего ее употреблять сырой.