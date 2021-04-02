Сезонные продукты апреля: чем лучше питаться весной
Мы подготовили для вас список сезонных продуктов апреля, которые вы с легкостью можете найти на прилавках магазинов и супермаркетов да еще и по умеренной цене.
Источник:24 канал
Апрель не богат на сезонные продукты, однако вы можете начать питаться свежим шпинатом, редькой Дайкон или розовой, спаржей и ревенем.
Инфографика сезонных продуктов апреля / 24 канал
Все эти продукты несут организму человека большую пользу, а еще они диетические и питательные.
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Диетологи утверждают, что лучше всего питаться сезонными продуктами, а не покупать тепличные несезонные вкусности.
Спаржа
Три вида спаржи
Спаржа, или еще ее называют аспарагус, считается деликатесным продуктом. Существует несколько видов спаржи, однако самыми популярными являются зеленая, белая и фиолетовая. Вкус спаржи не зависит от ее цвета.
Спаржу используют как гарнир, маринуют, запекают, обжаривают, добавляют к супам и запеканкам.
Шпинат
Листья шпината
Шпинат чрезвычайно полезен для человеческого организма, его используют для приготовления диетических блюд: салатов, запеканок, подают как гарнир к рыбе или мясу.
Ревень
Ревень свежий
Ревень или румбамбар – сочный и вкусный продукт, из которого еще наши бабушки варили не только компоты, но и добавляли в выпечку.
Кисло-сладкие стебли ревеня положительно влияют на остроту зрения человека и на уровень сахара в организме.
Редька
Редька Дайкон
Редька – вкусный и целебный овощ, который точно должен присутствовать в рационе каждого человека. Существует множество сортов редьки, начиная от зимней черной до розовой и белой.
Чаще всего из редьки готовят свежие салаты к гарнирам, мясу или рыбе. Кстати, лучше всего ее употреблять сырой.
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