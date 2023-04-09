Прекрасная идея для праздников: как приготовить заливное в форме яиц

Писанки – не единственная "яичная" опция к праздникам. Если вы любите заливное, то этот рецепт точно станет вашим пасхальным джекпотом.

Это прекрасная идея подачи для вырезки или маринованных овощей. Красочная закуска точно удивит ваших гостей, так что приготовьтесь делиться рецептом и рассказывать о своих инсайтах в приготовлении блюда.

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Рецепт холодца в форме яиц

Время: 45 минут + 5 часов

Порций: 8

Оригинальная подача / Фото prakty kulinarni

Ингредиенты :

– 8 яиц;

– 3 ломтика ветчины;

– 8 перепелиных яиц;

– 50 грамм замороженного горошка;

– 1 стакан бульона;

– 2 чайные ложки желатина;

– 2 чайные ложки белого винного уксуса;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Тщательно помойте яйца. Острым ножом сделайте отверстие в верхней части и осторожно оторвите скорлупу, образовав дыру диаметром примерно 1,3 сантиметра, вылейте содержимое.

Внутреннюю часть скорлупы промойте горячей водой, лучше всего ошпарьте яйца внутри. Поставьте их в вертикальное положение (можно использовать чашки для яиц).

Перепелиные яйца отварите, очистите и разрежьте пополам.

Ветчину нарежьте небольшими кусочками, горошек залейте кипятком, через 3 минуты слейте и залейте холодной водой.

Разогрейте бульон и добавьте желатин, хорошо перемешайте и приправьте по вкусу солью, перцем и уксусом.

Ветчину, горошек, перец и перепелиные яйца положить в скорлупу, залейте желатином и дайте остыть, затем поставьте в холодильник для застывания.

Перед подачей аккуратно очистите от скорлупы.

Идеи

К заливному подайте хрен или кусочек лимона. Такую закуску можно приготовить и в овощном варианте: вместо мяса добавьте крошечные соцветия брокколи или цветной капусты, кукурузу и прочее.