Это прекрасная идея подачи для вырезки или маринованных овощей. Красочная закуска точно удивит ваших гостей, так что приготовьтесь делиться рецептом и рассказывать о своих инсайтах в приготовлении блюда.

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Рецепт холодца в форме яиц

Время: 45 минут + 5 часов

Порций: 8

Оригинальная подача / Фото prakty kulinarni

Ингредиенты :

– 8 яиц;

– 3 ломтика ветчины;

– 8 перепелиных яиц;

– 50 грамм замороженного горошка;

– 1 стакан бульона;

– 2 чайные ложки желатина;

– 2 чайные ложки белого винного уксуса;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Тщательно помойте яйца. Острым ножом сделайте отверстие в верхней части и осторожно оторвите скорлупу, образовав дыру диаметром примерно 1,3 сантиметра, вылейте содержимое.

Внутреннюю часть скорлупы промойте горячей водой, лучше всего ошпарьте яйца внутри. Поставьте их в вертикальное положение (можно использовать чашки для яиц).

Перепелиные яйца отварите, очистите и разрежьте пополам.

Ветчину нарежьте небольшими кусочками, горошек залейте кипятком, через 3 минуты слейте и залейте холодной водой.

Разогрейте бульон и добавьте желатин, хорошо перемешайте и приправьте по вкусу солью, перцем и уксусом.

Ветчину, горошек, перец и перепелиные яйца положить в скорлупу, залейте желатином и дайте остыть, затем поставьте в холодильник для застывания.

Перед подачей аккуратно очистите от скорлупы.

Идеи

К заливному подайте хрен или кусочек лимона. Такую закуску можно приготовить и в овощном варианте: вместо мяса добавьте крошечные соцветия брокколи или цветной капусты, кукурузу и прочее.