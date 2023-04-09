Это прекрасная идея подачи для вырезки или маринованных овощей. Красочная закуска точно удивит ваших гостей, так что приготовьтесь делиться рецептом и рассказывать о своих инсайтах в приготовлении блюда.
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Рецепт холодца в форме яиц
Время: 45 минут + 5 часов
Порций: 8
Оригинальная подача / Фото prakty kulinarni
Приготовление:
- Тщательно помойте яйца. Острым ножом сделайте отверстие в верхней части и осторожно оторвите скорлупу, образовав дыру диаметром примерно 1,3 сантиметра, вылейте содержимое.
- Внутреннюю часть скорлупы промойте горячей водой, лучше всего ошпарьте яйца внутри. Поставьте их в вертикальное положение (можно использовать чашки для яиц).
- Перепелиные яйца отварите, очистите и разрежьте пополам.
- Ветчину нарежьте небольшими кусочками, горошек залейте кипятком, через 3 минуты слейте и залейте холодной водой.
- Разогрейте бульон и добавьте желатин, хорошо перемешайте и приправьте по вкусу солью, перцем и уксусом.
- Ветчину, горошек, перец и перепелиные яйца положить в скорлупу, залейте желатином и дайте остыть, затем поставьте в холодильник для застывания.
- Перед подачей аккуратно очистите от скорлупы.
Идеи
К заливному подайте хрен или кусочек лимона. Такую закуску можно приготовить и в овощном варианте: вместо мяса добавьте крошечные соцветия брокколи или цветной капусты, кукурузу и прочее.