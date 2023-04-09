Це прекрасна ідея подачі для нарізки чи маринованих овочів. Барвиста закуска точно здивує ваших гостей, тож приготуйтеся ділитися рецептом та розповідати про свої інсайти у приготуванні страви.
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Рецепт холодцю у формі яєць
Час: 45 хвилин + 5 годин
Порцій: 8
Оригінальна подача / Фото prakty kulinarni
Приготування:
- Ретельно помийте яйця. Гострим ножем зробіть отвір у верхній частині та обережно відірвіть шкаралупу, утворивши дірку діаметром приблизно 1,3 сантиметра, вилийте вміст.
- Внутрішню частину шкаралупи промийте гарячою водою, найкраще обшпарте яйця всередині. Поставте їх у вертикальне положення (можна використовувати чашки для яєць).
- Перепелині яйця відваріть, очистіть та розріжте навпіл.
- Шинку наріжте невеликими шматочками, горошок залийте окропом, через 3 хвилини злийте і залийте холодною водою.
- Розігрійте бульйон та додайте желатин, добре перемішайте та приправити за смаком сіллю, перцем і оцтом.
- Шинку, горошок, перець і перепелині яйця покласти в шкаралупу, залийте желатином та дайте охолонути, згодом поставте в холодильник для застигання.
- Перед подачею акуратно очистіть від шкаралупи.
Ідеї
До заливного подайте хрін або шматочок лимона. Таку закуску можна приготувати і в овочевому варіанті: замість м'яса додайте крихітні суцвіття броколі або цвітної капусти, кукурудзу тощо.