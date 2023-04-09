Це прекрасна ідея подачі для нарізки чи маринованих овочів. Барвиста закуска точно здивує ваших гостей, тож приготуйтеся ділитися рецептом та розповідати про свої інсайти у приготуванні страви.

Цікаво Ніжний смак у кожному шматочку: рецепт курячих гомілок у вершковому соусі з чебрецем

Рецепт холодцю у формі яєць

Час: 45 хвилин + 5 годин
Порцій: 8

Оригінальна подача / Фото prakty kulinarni

Приготування:

  • Ретельно помийте яйця. Гострим ножем зробіть отвір у верхній частині та обережно відірвіть шкаралупу, утворивши дірку діаметром приблизно 1,3 сантиметра, вилийте вміст.
  • Внутрішню частину шкаралупи промийте гарячою водою, найкраще обшпарте яйця всередині. Поставте їх у вертикальне положення (можна використовувати чашки для яєць).
  • Перепелині яйця відваріть, очистіть та розріжте навпіл.
  • Шинку наріжте невеликими шматочками, горошок залийте окропом, через 3 хвилини злийте і залийте холодною водою.
  • Розігрійте бульйон та додайте желатин, добре перемішайте та приправити за смаком сіллю, перцем і оцтом.
  • Шинку, горошок, перець і перепелині яйця покласти в шкаралупу, залийте желатином та дайте охолонути, згодом поставте в холодильник для застигання.
  • Перед подачею акуратно очистіть від шкаралупи.

Ідеї
До заливного подайте хрін або шматочок лимона. Таку закуску можна приготувати і в овочевому варіанті: замість м'яса додайте крихітні суцвіття броколі або цвітної капусти, кукурудзу тощо.