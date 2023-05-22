Шоколадное тесто, маковый слой с вишнями и творожная прослойка: приготовьте сырник Королевский

Сырный пляцок с маком и вишней – прекрасный повод собраться всем родным за семейным столом. Будьте готовы к тому, что от него не останется даже кусочка.

Сырник – одна из самых популярных выпечок в Украине. Приготовьте этот великолепный пляцок, состоящий из трех невероятно вкусных и ароматных слоев. Выпекать тортик следует одним коржом и обязательно покрыть шоколадной помадкой.

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Рецепт сырника Королевский

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6

Ингредиенты:

шоколадный корж:

– 120 грамм масла;

– 1 яйцо;

– 2 столовые ложки сметаны;

– 2 столовые ложки какао;

– 250 граммов муки;

– 100 грамм сахара;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

маковый слой:

– 200 грамм мака;

– 100 грамм сахара;

– 200 грамм вишен;

сырный слой:

– 1,2 килограмма творога;

– 7 яиц;

– 200 грамм сахара;

– 2 столовые ложки сметаны;

– 100 грамм масла;

– 1 пакетик ванильного сахара;

– 50 грамм крахмала;

– цедра одного лимона.

Приготовление :

Для шоколадного коржа соедините все сухие ингредиенты.

На терке натрите масло, добавьте яйцо, сметану и соедините с сухими ингредиентами. Замесите тесто и поместите заготовку в морозилку на 30 минут.

Для творожного слоя перемолите творог добавьте к нему сахар, ванильный сахар, цедру лимона, яичные желтки, сметану, растопленное масло. Тщательно все вымешайте.

В отдельной емкости сбейте белки до стойких пиков.

Добавьте белки в творожную массу и снова аккуратно все вымешайте.

Готовим маковый слой, для этого мак запарьте и перетрите с сахаром. В эту массу добавьте вишни и несколько ложек творожной массы (4 – 5).

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Вытащите из морозилки шоколадное тесто и раскатайте из него лепешку, выложите его на противень застеленный пергаментной бумагой.

На корж выложите маковую массу и равномерно распределите.

Сверху творожный слой.

Выпекайте творожник 40 – 45 минут.

Готовый и охлажденный сырник полейте шоколадной помадкой.