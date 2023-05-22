Шоколадное тесто, маковый слой с вишнями и творожная прослойка: приготовьте сырник Королевский
22 мая 2023, 07:05Читати новину українською
Источник:Рецепты простых блюд
Сырный пляцок с маком и вишней – прекрасный повод собраться всем родным за семейным столом. Будьте готовы к тому, что от него не останется даже кусочка.
Сырник – одна из самых популярных выпечок в Украине. Приготовьте этот великолепный пляцок, состоящий из трех невероятно вкусных и ароматных слоев. Выпекать тортик следует одним коржом и обязательно покрыть шоколадной помадкой.
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Рецепт сырника Королевский
- Время: 2 часа
- Порций: 6
Приготовление :
- Для шоколадного коржа соедините все сухие ингредиенты.
- На терке натрите масло, добавьте яйцо, сметану и соедините с сухими ингредиентами. Замесите тесто и поместите заготовку в морозилку на 30 минут.
- Для творожного слоя перемолите творог добавьте к нему сахар, ванильный сахар, цедру лимона, яичные желтки, сметану, растопленное масло. Тщательно все вымешайте.
- В отдельной емкости сбейте белки до стойких пиков.
- Добавьте белки в творожную массу и снова аккуратно все вымешайте.
- Готовим маковый слой, для этого мак запарьте и перетрите с сахаром. В эту массу добавьте вишни и несколько ложек творожной массы (4 – 5).
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Вытащите из морозилки шоколадное тесто и раскатайте из него лепешку, выложите его на противень застеленный пергаментной бумагой.
- На корж выложите маковую массу и равномерно распределите.
- Сверху творожный слой.
- Выпекайте творожник 40 – 45 минут.
- Готовый и охлажденный сырник полейте шоколадной помадкой.
Что делать, чтобы сырник не "упал"?
Секрет в сыре, он не должен быть слишком мокрым и чрезмерно жирным. Такой сыр влечет за собой значительное опадение сырника, поэтому лучше покупать полужирный. От обезжиренного лучше отказаться, поскольку он сделает сырник сухим.