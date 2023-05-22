Сирник – одна із найпопулярніших випічок в Україні. Приготуйте цей чудовий пляцок, який складається з трьох неймовірно смачних і ароматних шарів. Випікати тортик слід одним коржем та обов’язково покрити шоколадною помадкою.
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Рецепт сирника Королівський
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Приготування :
- Для шоколадного коржа з’єднайте всі сухі інгредієнти.
- На терці натріть масло, додайте яйце, сметану та з’єднайте з сухими інгредієнтами. Замісіть тісто та помісіть заготовку в морозилку на 30 хвилин.
- Для сирного шару перемеліть сир додайте до нього цукор, ванільний цукор, цедру лимона, яєчні жовтки, сметану, розтоплене масло. Ретельно все вимішайте.
- В окремій ємкості збийте білки до стійких піків.
- Додайте білки до сирної маси та знову акуратно все вимішайте.
- Готуємо маковий шар, для цього мак запарте та перетріть з цукром. У цю масу додайте вишні та кілька ложок сирної маси (4 – 5).
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Витягніть з морозилки шоколадне тісто та розкачайте з нього корж, викладіть його на деко застелене пергаментним папером.
- На корж викладіть макову масу та рівномірно розподіліть.
- Зверху сирний шар.
- Випікайте сирник 40 – 45 хвилин.
- Готовий та остуджений сирник полийте шоколадною помадкою.
Що робити, щоб сирник не "впав"?
Секрет у сирі, він не повинен бути дуже мокрим і надмірно жирним. Такий сир спричиняє значне опадання сирника, тому краще купувати напівжирний. Від знежиреного краще відмовитися, оскільки він зробить сирник сухим.