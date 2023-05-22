Сырник – одна из самых популярных выпечок в Украине. Приготовьте этот великолепный пляцок, состоящий из трех невероятно вкусных и ароматных слоев. Выпекать тортик следует одним коржом и обязательно покрыть шоколадной помадкой.

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Рецепт сырника Королевский

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6

Приготовление :

  • Для шоколадного коржа соедините все сухие ингредиенты.
  • На терке натрите масло, добавьте яйцо, сметану и соедините с сухими ингредиентами. Замесите тесто и поместите заготовку в морозилку на 30 минут.
  • Для творожного слоя перемолите творог добавьте к нему сахар, ванильный сахар, цедру лимона, яичные желтки, сметану, растопленное масло. Тщательно все вымешайте.
  • В отдельной емкости сбейте белки до стойких пиков.
  • Добавьте белки в творожную массу и снова аккуратно все вымешайте.
  • Готовим маковый слой, для этого мак запарьте и перетрите с сахаром. В эту массу добавьте вишни и несколько ложек творожной массы (4 – 5).
  • Разогрейте духовку до 180 градусов.
  • Вытащите из морозилки шоколадное тесто и раскатайте из него лепешку, выложите его на противень застеленный пергаментной бумагой.
  • На корж выложите маковую массу и равномерно распределите.
  • Сверху творожный слой.
  • Выпекайте творожник 40 – 45 минут.
  • Готовый и охлажденный сырник полейте шоколадной помадкой.

Что делать, чтобы сырник не "упал"?


Секрет в сыре, он не должен быть слишком мокрым и чрезмерно жирным. Такой сыр влечет за собой значительное опадение сырника, поэтому лучше покупать полужирный. От обезжиренного лучше отказаться, поскольку он сделает сырник сухим.