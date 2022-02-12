Оскароносная актриса Кейт Хадсон готовит для троих детей один из самых любимых рецептов – пасту из цельнозерновой муки и песто по семейному рецепту.
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Кейт любит разнообразие как в тренировках, так и в диете. Актриса – большая поклонница макарон.
Я итальянка, поэтому любые макароны заставляют мою ДНК просто танцевать,
– со смехом рассказывает актриса.
Кейт добавляет, что она огромная поклонница песто, поскольку это богатый источник питательных веществ. Его обычно готовят из смеси ароматических ингредиентов, включая кедровые орехи, оливковое масло, чеснок, базилик и специи.
Рецепт пасты из песто от Кейт Хадсон
Время: 2 часа
Порций: 4
Аппетитное блюдо / Фото unsplash
Ингредиенты:
- 350 грамм муки;
- соль по вкусу;
- 3 больших яйца;
- 2 зубчика чеснока;
- пучок базилика;
- 100 грамм тертого пармезана;
- овощной бульон;
- кедровые орешки;
- оливковое масло.
Приготовление:
- В миске среднего размера смешайте вилкой муку и соль.
- В центре сделайте отверстие и вылейте в него яйца. С помощью вилки аккуратно взбейте яйца и постепенно добавьте муку, пока не образуется крепкое тесто.
- Положите тесто на рабочую поверхность и вымесите до однородности (4 – 5 минут). Тесто не должно быть липким.
- Заверните в фольгу тесто и оставьте на 30 минут при комнатной температуре.
- Тем временем измельчите чеснок блендером или кухонным комбайном.
- Добавьте базилик, творог, бульон, орехи, масло и щепотку соли и перемешайте на высокой скорости до однородности (примерно 30 секунд).
- Достаньте тесто и разделите его на 4 равные части. Сделайте 1 порцию и накройте оставшееся тесто, чтобы оно не высохло. Тесто нужно раскатать как можно тоньше, при необходимости присыпая чуть-чуть муки, чтобы не прилипало.
- С помощью резака для пиццы нарежьте тесто на полоски шириной 1 – 2 сантиметра, затем разрежьте его пополам.
- Вскипятите воду в большой кастрюле.
- Положите макароны в кастрюлю медленно, чтобы они не слипались и осторожно перемешайте, чтобы они разделились.
- Готовьте пасту аль денте примерно 5 минут. Слейте макароны и положите их в кастрюлю.
- Добавьте песто и снова перемешайте.
Приятного аппетита !