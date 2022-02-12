Оскароносная актриса Кейт Хадсон готовит для троих детей один из самых любимых рецептов – пасту из цельнозерновой муки и песто по семейному рецепту.

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Кейт любит разнообразие как в тренировках, так и в диете. Актриса – большая поклонница макарон.

Я итальянка, поэтому любые макароны заставляют мою ДНК просто танцевать,

– со смехом рассказывает актриса.

Кейт добавляет, что она огромная поклонница песто, поскольку это богатый источник питательных веществ. Его обычно готовят из смеси ароматических ингредиентов, включая кедровые орехи, оливковое масло, чеснок, базилик и специи.

Рецепт пасты из песто от Кейт Хадсон

Время: 2 часа

Порций: 4

Аппетитное блюдо / Фото unsplash

Ингредиенты:

350 грамм муки;

соль по вкусу;

3 больших яйца;

2 зубчика чеснока;

пучок базилика;

100 грамм тертого пармезана;

овощной бульон;

кедровые орешки;

оливковое масло.

Приготовление:

В миске среднего размера смешайте вилкой муку и соль. В центре сделайте отверстие и вылейте в него яйца. С помощью вилки аккуратно взбейте яйца и постепенно добавьте муку, пока не образуется крепкое тесто. Положите тесто на рабочую поверхность и вымесите до однородности (4 – 5 минут). Тесто не должно быть липким. Заверните в фольгу тесто и оставьте на 30 минут при комнатной температуре. Тем временем измельчите чеснок блендером или кухонным комбайном. Добавьте базилик, творог, бульон, орехи, масло и щепотку соли и перемешайте на высокой скорости до однородности (примерно 30 секунд). Достаньте тесто и разделите его на 4 равные части. Сделайте 1 порцию и накройте оставшееся тесто, чтобы оно не высохло. Тесто нужно раскатать как можно тоньше, при необходимости присыпая чуть-чуть муки, чтобы не прилипало. С помощью резака для пиццы нарежьте тесто на полоски шириной 1 – 2 сантиметра, затем разрежьте его пополам. Вскипятите воду в большой кастрюле. Положите макароны в кастрюлю медленно, чтобы они не слипались и осторожно перемешайте, чтобы они разделились. Готовьте пасту аль денте примерно 5 минут. Слейте макароны и положите их в кастрюлю. Добавьте песто и снова перемешайте.

Приятного аппетита !