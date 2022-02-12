Оскароносна актриса Кейт Хадсон готує для трьох дітей один із найулюбленіших рецептів – пасту з цільнозернового борошна та песто за сімейним рецептом.

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Кейт любить різноманітність як у тренуваннях, так і в дієті. Акторка – велика прихильниця макаронів.

Я італійка, тому будь-які макарони змушують мою ДНК просто танцювати,

– зі сміхом розповідає актриса.

Кейт додає, що вона величезна прихильниця песто, оскільки це багате джерело поживних речовин. Його зазвичай готують із суміші ароматичних інгредієнтів, зокрема кедрових горіхів, оливкової олії, часнику, базиліка та спецій.

Рецепт пасти з песто від Кейт Хадсон

Час: 2 години

Порцій: 4

Апетитна страва / Фото unsplash

Інгредієнти:

350 грам борошна;

сіль до смаку;

3 великих яйця;

2 зубчики часнику;

пучок базиліку;

100 грам тертого пармезану;

овочевий бульйон;

кедрові горішки;

оливкова олія.

Приготування:

У мисці середнього розміру змішайте виделкою борошно та сіль. У центрі зробіть отвір і вилийте в нього яйця. За допомогою виделки акуратно збийте яйця і поступово додайте борошно, поки не утвориться міцне тісто. Покладіть тісто на робочу поверхню і вимісіть до однорідності (4 – 5 хвилин). Тісто не має бути липким. Загорніть тісто у фольгу і залиште на 30 хвилин при кімнатній температурі. Тим часом подрібніть часник блендером або кухонним комбайном. Додайте базилік, сир, бульйон, горіхи, олію і дрібку солі і перемішайте на високій швидкості до однорідності (приблизно 30 секунд). Дістаньте тісто і розділіть його на 4 рівні частини. Зробіть 1 порцію і накрийте тісто, що залишилося, щоб воно не висохло. Тісто треба розкатати якомога тонше, при необхідності присипаючи трохи борошна, щоб не прилипало. За допомогою різака для піци наріжте тісто на смужки шириною 1 – 2 сантиметри, а потім розріжте його навпіл. Закип’ятіть воду у великій каструлі. Покладіть макарони в каструлю повільно, щоб вони не злипалися, і обережно перемішайте, щоб вони розділилися. Готуйте пасту аль денте приблизно 5 хвилин. Злийте макарони і покладіть їх назад у каструлю. Додайте песто і знову перемішайте.

Смачного!