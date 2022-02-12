Что Кейт Хадсон готовит своим детям: рецепт звездной пасты с песто

12 февраля 2022 , 07:41
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Источник:

womenshealth

Знаменитая актриса Кейт Хадсон считает этот рецепт идеальным для приготовления домашнего песто. Паста из песто дает много энергии, а дети ее просто обожают!

Оскароносная актриса Кейт Хадсон готовит для троих детей один из самых любимых рецептов – пасту из цельнозерновой муки и песто по семейному рецепту.

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Кейт любит разнообразие как в тренировках, так и в диете. Актриса – большая поклонница макарон.

Я итальянка, поэтому любые макароны заставляют мою ДНК просто танцевать,
– со смехом рассказывает актриса.

Кейт добавляет, что она огромная поклонница песто, поскольку это богатый источник питательных веществ. Его обычно готовят из смеси ароматических ингредиентов, включая кедровые орехи, оливковое масло, чеснок, базилик и специи.

Рецепт пасты из песто от Кейт Хадсон

Время: 2 часа
Порций: 4

Аппетитное блюдо / Фото unsplash

Ингредиенты:

  • 350 грамм муки;
  • соль по вкусу;
  • 3 больших яйца;
  • 2 зубчика чеснока;
  • пучок базилика;
  • 100 грамм тертого пармезана;
  • овощной бульон;
  • кедровые орешки;
  • оливковое масло.

Приготовление:

  1. В миске среднего размера смешайте вилкой муку и соль.
  2. В центре сделайте отверстие и вылейте в него яйца. С помощью вилки аккуратно взбейте яйца и постепенно добавьте муку, пока не образуется крепкое тесто.
  3. Положите тесто на рабочую поверхность и вымесите до однородности (4 – 5 минут). Тесто не должно быть липким.
  4. Заверните в фольгу тесто и оставьте на 30 минут при комнатной температуре.
  5. Тем временем измельчите чеснок блендером или кухонным комбайном.
  6. Добавьте базилик, творог, бульон, орехи, масло и щепотку соли и перемешайте на высокой скорости до однородности (примерно 30 секунд).
  7. Достаньте тесто и разделите его на 4 равные части. Сделайте 1 порцию и накройте оставшееся тесто, чтобы оно не высохло. Тесто нужно раскатать как можно тоньше, при необходимости присыпая чуть-чуть муки, чтобы не прилипало.
  8. С помощью резака для пиццы нарежьте тесто на полоски шириной 1 – 2 сантиметра, затем разрежьте его пополам.
  9. Вскипятите воду в большой кастрюле.
  10. Положите макароны в кастрюлю медленно, чтобы они не слипались и осторожно перемешайте, чтобы они разделились.
  11. Готовьте пасту аль денте примерно 5 минут. Слейте макароны и положите их в кастрюлю.
  12. Добавьте песто и снова перемешайте.

Приятного аппетита !

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська