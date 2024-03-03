Идеально в воскресенье: легкая и быстрая паста с лососем
Источник:ВВС Пища
Воскресенье – не тот день, когда нужно долго стоять у плиты. Однако это вовсе не означает, что стоит отказываться от вкусной еды!
Паста с лососем и каперсами выглядит идеальной опцией для выходного дня. Кроме того, что это очень вкусно, время приготовления позволит уделить максимальное внимание только любимым делам.
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Рецепт пасты с лососем и каперсами
Время: до 30 минут
Порций: 4
Ингредиенты:
– 225 грамм пасты;
– 75 грамм кедровых орехов;
– небольшой кусочек масла;
– 3 мелко нарезанные луковицы;
– 6 столовых ложек оливкового масла;
– сок 2 лимонов;
– 115 грамм каперсов без жидкости;
– пучок шнитт-лука;
– 200 грамм филе лосося;
– соль и перец по вкусу.
Секрет вдалої страви – у добірних продуктах. Тож надавайте перевагу лиш надійним і перевіреним виробникам. Таким як ТМ "Водний Світ" – беззаперечному лідеру на українському ринку морепродуктів, який упродовж 22 років постачає високоякісну продукцію, що ще жодного разу не підводила споживачів.
Приготовление:
- Пасту варим в подсоленной воде, как это указано на упаковке.
- Сливаем воду, оставляем 75 миллилитров воды.
- Разогреваем сковородку и жарим орехи 30 секунд. Откладываем готовые орехи.
- Жарим лук на сливочном масле. Добавляем масло, лимонный сок, каперсы и готовим 30 секунд.
- Добавляем на сковородку пасту, воду, нарезанную зелень и лосось. Жарим и солим по вкусу. Готовим несколько минут.
- Украшаем орешками и подаем к столу.
Приятного аппетита!А если к вам должны прийти гости, непременно угостите их салатом, который был популярным в 90-х.