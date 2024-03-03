Паста з лососем та каперсами виглядає ідеальною опцією для вихідного дня. Окрім того, що це дуже смачно, час приготування дозволить приділити максимальну увагу лише улюбленим справам.

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Рецепт пасти з лососем та каперсами

Час: до 30 хвилин

Порцій: 4

Приготування:

  1. Пасту варимо у підсоленій воді, як це вказано на упаковці.
  2. Зливаємо воду, залишаємо 75 мілілітрів води.
  3. Розігріваємо сковорідку та смажимо горіхи 30 секунд. Відкладаємо готові горіхи.
  4. Смажимо цибулю на вершковому маслі. Додаємо олію, лимонний сік, каперси і готуємо 30 секунд.
  5. Додаємо на сковорідку пасту, воду, нарізану зелень та лосось. Смажимо та солимо до смаку. Готуємо кілька хвилин.
  6. Прикрашаємо горішками та подаємо до столу.

Смачного!