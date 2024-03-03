Паста з лососем та каперсами виглядає ідеальною опцією для вихідного дня. Окрім того, що це дуже смачно, час приготування дозволить приділити максимальну увагу лише улюбленим справам.
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Рецепт пасти з лососем та каперсами
Час: до 30 хвилин
Порцій: 4
Приготування:
- Пасту варимо у підсоленій воді, як це вказано на упаковці.
- Зливаємо воду, залишаємо 75 мілілітрів води.
- Розігріваємо сковорідку та смажимо горіхи 30 секунд. Відкладаємо готові горіхи.
- Смажимо цибулю на вершковому маслі. Додаємо олію, лимонний сік, каперси і готуємо 30 секунд.
- Додаємо на сковорідку пасту, воду, нарізану зелень та лосось. Смажимо та солимо до смаку. Готуємо кілька хвилин.
- Прикрашаємо горішками та подаємо до столу.
Смачного!