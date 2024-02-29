Если вы готовитесь принимать гостей – то просто обязаны обратить внимание на этот салат. Он не требует усилий и особых ингредиентов, но точно порадует всех своим вкусом.

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Рецепт праздничного салата

Время: 1 час

Порций: 4

Ингредиенты: – 200 грамм мяса (свинина или говядина);

– 2 луковицы;

– 2 соленых огурца;

– 2 яйца;

– 4 столовые ложки молока;

– 1 столовая ложка муки;

– 1 столовая ложка крахмала;

– соль, черный перец, специи, чеснок – по вкусу;

– майонез – для заправки.

Приготовление:

Лук мелко нарезаем и обжариваем и обжариваем. Готовим яичные блины. Взбиваем яйца, добавляем молоко, немного муки и соль. Хорошо перемешиваем и жарим 4 блина. Нарезаем их полосками. Мясо варим до мягкости и нарезаем соломкой. Так же нарезаем огурчики. Соединяем все ингредиенты и заправляем. По желанию солим и перчим.

Приятного аппетита!

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