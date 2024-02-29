Если вы готовитесь принимать гостей – то просто обязаны обратить внимание на этот салат. Он не требует усилий и особых ингредиентов, но точно порадует всех своим вкусом.

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Рецепт праздничного салата

Время: 1 час

Порций: 4

Приготовление:

  1. Лук мелко нарезаем и обжариваем и обжариваем.
  2. Готовим яичные блины. Взбиваем яйца, добавляем молоко, немного муки и соль. Хорошо перемешиваем и жарим 4 блина. Нарезаем их полосками.
  3. Мясо варим до мягкости и нарезаем соломкой.
  4. Так же нарезаем огурчики.
  5. Соединяем все ингредиенты и заправляем. По желанию солим и перчим.

Приятного аппетита!