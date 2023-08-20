Норма Джин Бейкер, более известная под своим сценическим псевдонимом Мэрилин Монро, была признана актрисой, покорившей экраны во время Золотого века Голливуда. Ее славили по всему миру за ее обаяние, остроумие, кокетливые роли и, конечно, культовые платиново-светлые волосы. Интересно, что рядом с красотой у звезды были особые пищевые привычки.

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Как питалась актриса

В номере Pageant Magazine за сентябрь 1952 года Мэрилин поделилась своим ежедневным рационом.

Мне говорили, что мои пищевые привычки совершенно удивительны, но я так не думаю. Перед тем как принять утренний душ, я начинаю разогревать чашку молока на горячей плите. В кастрюлю я разбиваю два сырых яйца, сбиваю все вилкой и пью,

– поделилась с поклонниками актриса.

Ее ежедневный рацион был очень сосредоточен на мясе. Обед и ужин обычно включали определенный вид животного белка с овощным гарниром. Ее любимые блюда – гамбургеры и стейк на гриле.

Рецепт гамбургеров в стиле Мерлин Монро

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Это очень вкусно​ / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 500 грамм говяжьего фарша;

– 4 круглые булочки для гамбургера;

– 4 листика салата;

– 1 большой помидор;

– 1 маленький лук;

– 4 ломтика сыра (чеддер, гауда или другой любимый сыр);

– 4 ложки майонеза;

– 2 ложки кетчупа;

– 2 ложки масла для жарки;

– соль и черный перец по вкусу.

Приготовление:

Из говяжьего фарша сформируйте 4 равных котлеты. Посолите и поперчите по обе стороны.

Выложите их на тарелку или маленькую доску и отправьте в морозильную камеру на 2 часа.

Помидор разрежьте на тонкие круги, лук на кольца. Листья салата вымойте и обсушите.

Разогрейте растительное масло на сковороде на среднем огне.

Обжаривать котлеты с каждой стороны до готовности.

Во время обжарки котлет положите на каждую ломтик сыра, чтобы он расплавился.

Булочку разрежьте пополам. С одной стороны намажьте майонез, а с другой – кетчуп.

На нижнюю половину булочки положите лист салата, затем котлету с сыром, кольца лука и помидор.

Поместите верхнюю половину булочки на гамбургер.

Блюдо готово для подачи!

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