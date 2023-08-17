В День рождения легендарного певца мы хотим вспомнить его не только в песнях, но и предложить приготовить его любимое блюдо – голубцы с картошкой.
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Рецептом блюда поделилась мама Кузьмы – Ольга Михайловна Кузьменко. Её можно подавать не только на обед или ужин, ими также можно сытно позавтракать.
Рецепт голубцов с картофелем
- Время: 2 часа
- Порции: 6
Приготовление:
- Доводим воду в большой кастрюле до кипения, солим и вливаем уксус. Капусту следует лишить кочерыжку и опустить в воду. Дайте ей оставить несколько минут, а затем снять листья, не вытаскивая капусту из воды.
- Измельчаем лук и морковь и обжариваем сковороду с небольшим количеством масла. Чистим картофель, натираем на терке, отжимаем лишнюю влагу и добавляем в готовую зажарку в миску. Все хорошо перемешиваем, солим и перчим.
- Заворачиваем начинку в капустные листья и выкладываем в глубокую кастрюлю рядами. Все заливаем водой на глаз и добавляем сметаны.
- Тушим голубцы примерно один час. Кроме сметаны или сливок можно заправить готовые картофельные голубцы грибным соусом.
Приятного аппетита!