Що ми зазвичай готуємо під час заміських посиденьок? (А на свіжому повітрі апетит розпалюється не на жарт!) Традиційні шашлики та барбекю (стейки, курячі крильця чи гомілки тощо).

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М'ясо на багатті людина смажить відтоді, як навчилася добувати вогонь. І сьогодні ми так само насолоджуємося приготованими на відкритому вогні стравами. Шашлик – у різних варіаціях – готують практично в усіх куточках світу: у Вірменії (там цю страву називають "хоровац"), Японії ("якіторі"), Португалії ("ешпетаді"), Греції ("сувлакі")... Українцям найбільше припала до смаку "класика жанру" – грузинський шашлик та американське барбекю.

Що потрібно для смачних страв на мангалі чи грилі

Алгоритм завжди один і той самий. Треба:

Заздалегідь обрати місце для пікніку.

Подбати про необхідне устаткування.

Купити ідеальне м'ясо (філе для шашлику або ж курячі крильця, гомілки та стегна ).

). М'ясо правильно нарізати (замаленькі шматочки швидко згорять, а завеликі не пропечуться всередині) і замаринувати.

Курочку слід правильно нарізати та замаринувати / Фото Shutterstock

В інтернеті можна знайти безліч рецептів – від найпростіших (які ми освоїли ще в шкільні та студентські роки) до по-ресторанному примхливих. Кілька страв ви уже готували, але смак м'яса вас розчарував і ви не хочете знову "наступити на граблі"? Адже шашлик та барбекю – сезонні страви, на них дуже складно "набити руку".

Отже, маринування м'яса вимагає часу, вправності та ще й влітає в копієчку. Адже крім м'яса потрібні різноманітні спеції – самою сіллю та чорним перцем тут не обійтися. То навіщо завдавати собі стільки клопоту, не будучи впевненим, що результат справдить сподівання, якщо є змога купити підготовлений продукт, який одразу можна відправити на вогонь?

Свідомо не купуєте мариноване м'ясо, бо переконані, що у продукту збіг термін придатності, а замаринували його, щоб замаскувати затхлий запах і несвіжий вигляд? Це – застаріле упередження. Сьогодні ринок пропонує широкий асортимент якісного маринованого м'яса для шашликів та барбекю. Це і популярні свинина та яловичина, і лайт-варіант для тих, хто дбає про фігуру й не хоче перевантажувати шлунок, – курятина.

Під час маринування використовуються найрізноманітніші прянощі. Любите шашлик із легкою гостринкою? Вам підійде м'ясо, замариноване з часником та цибулею. Шануєте насичений пряний смак? Його продукту додадуть коріандр і мускатний горіх. Різні перці, сушена зелень, гірчиця, базилік, майоран, кмин, імбир – сумішей для маринування безліч!

Звісно, ризик придбати неякісну заготовку є. Проте така халепа може трапитися лише в тому разі, якщо ви купуєте м'ясо там, де не надто дбають про свіжість продукції.

Покупцеві не обов’язково знати всі тонкощі зберігання свіжого м'яса в магазині. Добросовісні продавці апріорі дбають про правильні умови продажу своєї продукції, розбірливо зазначають на упаковці всю потрібну інформацію, зокрема найменування компанії-виробника та термін придатності. Тож, завітавши за м'ясом до фірмового магазину, можете не хвилюватися: ваш пікнік удасться на славу!

Добросовісні продавці дбають про умови продажу продукції / Фото Наша Ряба

На що слід звернути особливу увагу

М'ясо може маринуватися безпосередньо на виробництві, а може – і у магазині.

Так робить "Наша Ряба Апетитна" – курятина маринується у "М'ясомаркетах" та у магазинах МХП Рітейл. Відомий виробник пропонує поціновувачам м'яса з мангалу широкий асортимент маринованої птиці під брендом "Апетитна":

Гомілки "Делі" зі спецією карі – індійською приправою на основі куркуми;

– індійською приправою на основі куркуми; Пікантні крильця "Макао" з травами та часником , у яких ніжну солодкість підкреслює приємна гострота;

, у яких ніжну солодкість підкреслює приємна гострота; Стегна "Айдахо" у томатному маринаді (класичний американський смак);

(класичний американський смак); Крильця " Солодкий чилі " , в яких виражену гостроту перцю чилі пом'якшує легкий солодкий присмак;

, в яких виражену гостроту перцю чилі пом'якшує легкий солодкий присмак; Шашлик з м'яса стегна без шкіри "Томат та базилік" (ідеальне для пікніка поєднання пряного смаку базиліку і приємної кислинки томатів).

Упевнені, курятини з такою широкою смаковою багатою палітрою ви ще не куштували!

Гомілки "Делі" від "Наша Ряба Апетитна" / Фото Наша Ряба

Віддавайте перевагу фасованій продукції.

Вакуумна упаковка або герметичний ПЕТ-лоток захищають м'ясо від впливу навколишнього середовища (бруду, бактерій та обвітрювання, що негативно впливають на свіжість, смак і товарний вигляд м'яса).

Важливо, які прянощі застосовувалися при маринуванні шматочків.

"Апетитна" працює лише з перевіреними постачальниками спецій. І це – дуже важливо! Гадаєте, приправи можна зберігати "до закінчення товарних запасів"? Аж ніяк. Кожна спеція має свій термін придатності, який встановлюється виробником на основі лабораторних досліджень.

Ще один важливий аспект – відсутність у приправах сторонніх домішок. Купуючи мариновану курочку "Апетитна", можете бути впевнені: усі спеції, використані в ній, – якісні та утворюють із птицею бездоганний "ансамбль", делікатно відтіняючи її ніжний смак.

Тепер ви знаєте, яким має бути м'ясо для запікання на вогні, і можете організувати ідеальне барбекю. Тож збирайте близьких, друзів – і гайда на природу!