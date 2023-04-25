Если вы хотите подольше наслаждаться вкусом редьки – обязательно приготовьте из нее консервацию. Маринованный редис отлично подойдет в качестве закуски для любого стола.

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Рецепт маринованного редиса

Время: 30 минут
Порций: 5

Вкусная закуска / Фото doradca smaku

Приготовление:

  • Редис помойте, срежьте корни и зеленую часть.
  • Каждую редиску проколите зубочисткой или вилкой для мяса.
  • Вскипятите воду с уксусом, растительным маслом.
  • Сначала добавьте сахар и соль, затем специи.
  • Бросьте редиску в маринад. Варить 5 минут. По истечении этого времени максимально сбавьте мощность огня и оставьте еще на 3 минуты.
  • Заполните банки редисками (до 1 сантиметра от края банки), затем залейте маринадом.
  • Закройте банку сразу после наполнения и оставьте минимум на 24 часа.
  • Редис, приготовленный таким образом, будет прекрасно смаковать в любое время года, а особенно зимой.