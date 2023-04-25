Это просто невероятная закуска: рецепт маринованной редиски
25 апреля 2023, 20:37Читати новину українською
Источник:doradcasmaku
Хрустящий редис начал появляться на украинских грядках, поэтому вскоре следует ожидать его и на наших столах. Как превратить этот овощ в замечательную закуску – читайте в нашем материале.
Если вы хотите подольше наслаждаться вкусом редьки – обязательно приготовьте из нее консервацию. Маринованный редис отлично подойдет в качестве закуски для любого стола.
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Рецепт маринованного редиса
Время: 30 минут
Порций: 5
Вкусная закуска / Фото doradca smaku
Приготовление:
- Редис помойте, срежьте корни и зеленую часть.
- Каждую редиску проколите зубочисткой или вилкой для мяса.
- Вскипятите воду с уксусом, растительным маслом.
- Сначала добавьте сахар и соль, затем специи.
- Бросьте редиску в маринад. Варить 5 минут. По истечении этого времени максимально сбавьте мощность огня и оставьте еще на 3 минуты.
- Заполните банки редисками (до 1 сантиметра от края банки), затем залейте маринадом.
- Закройте банку сразу после наполнения и оставьте минимум на 24 часа.
- Редис, приготовленный таким образом, будет прекрасно смаковать в любое время года, а особенно зимой.