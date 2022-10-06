Издавна плод рябины считался ингредиентом, обладающим многими полезными свойствами. Рецепты из рябины со временем начали забываться, поэтому попробуем вспомнить традиции, ведь эти блюда не только полезные, но и вкусные.

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Рецепт варення з яблук та горобини

Время: 3 часа

Порций: 4

Вкусно и полезно / Фото Unsplash

Ингредиенты:

рябина – 1 килограмм;

сахар – 1 килограмм (можно регулировать по вкусу);

2 яблока (желательно кислых сортов);

сок половины лимона;

по желанию стопка коньяка или рома.

Приготовление:

Заливаем рябину небольшим количеством воды и добавьте сок лимона. Нагреваем 10 минут, после чего добавляем сахар. Время от времени тщательно помешиваем и собираем пену. Яблоки мелко нарезаем и добавляем в варенье. Варим до тех пор, пока яблоки не распадутся, а варенье – не загустеет. Отставляем и даем остыть. Повторяем нагрев и охлаждение через несколько часов или на следующий день, на этом этапе можно добавить алкоголь. Фасуем варенье по банкам и закрываем.

Приятного аппетита!